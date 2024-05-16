Реставрацию Апраксина двора отложили

Президент девелоперской компании GloraX Дмитрий Кашинский рассказал, что вынужденная задержка связана с позицией крупного собственника недвижимости на территории рынка. Речь идет о концерне «Питер», пишет «РБК Петербург».

«По Апраксину двору основная проблема заключается в том, что основной собственник не готов к реализации этого проекта и мы ничего не можем с этим поделать», — объяснил Кашинский.

Он также отметил, что строительная компания не отказывается от планов по реализации проекта и собирается выполнять свои обещания, но не может игнорировать частную собственность и позицию ее владельца.

В июне 2022 года администрация Петербурга и строительная компания GloraX заключили соглашение о реконструкции Апраксина двора за 50 млрд рублей. Работы планировали завершить к 2029 году, сохранив при этом торговое назначение локации.

Напомним, проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили в феврале 2023 года. Заключенные договоренности между Смольным и строительной компанией GloraX о реконструкции зданий и создании общественно-деловой инфраструктуры являются лишь соглашениями о намерениях и «носит декларативный характер».