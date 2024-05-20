В Смольном одобрили реконструкцию Апраксина двора с Мариинским рынком

Реконструировать собираются объект культурного наследия регионального значения — «Апраксин двор с Мариинским рынком (бывшим Щукиным двором)», который расположен в границах участка на Садовой улице, 28-30, корп. 37-38.

В планах у инвестора: провести работы по восстановлению части корпусов старейшего рынка Петербурга и создать здесь торговый комплекс. Фасады объекта будут проектировать с учетом исторического архитектурного облика Апраксина двора. Кто выступает инвестором проекта — не уточняется.

«Сохранение и реконструкция памятников истории и культуры — одна из важнейших задач для Петербурга. Важно, что инвесторы тоже принимают участие в ее решении. Территория Апраксина двора нуждается в реновации. Исторически основная функция этого комплекса — торговая, такой ее и сохранит инвестор после реконструкции здания», — подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, недавно стало известно, что реставрацию Апраксина двора отложили. Причиной переноса восстановления старейшего рынка Петербурга стали разногласия застройщика с другим крупным девелопером.

Разговоры о реставрации старейшего рынка города велись уже давно. За последние десятилетия предлагали несколько проектов. Последний от «Студии 44» Никиты Явейна одобрили осенью 2017 года. Тогда предлагали разделить территорию на 10 районов. В зданиях собирались сочетать торгово-развлекательную, деловую и культурную функции, добавить апартаменты и прогулочные зоны.

В феврале 2023 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили. Заключенные договоренности между Смольным и строительной компанией GloraX о реконструкции зданий и создании общественно-деловой инфраструктуры являются лишь соглашениями о намерениях и «носит декларативный характер». На ПМЭФ в июне 2022 года GloraX подписала со Смольным два соглашения. На реставрацию Апраксина двора планировали потратить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году.