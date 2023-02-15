Проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили

В документах не устанавливают каких-либо сроков и объемов работ. По этому соглашению не предусмотрена передача прав собственности или аренды имущества от города в пользу компании.

Первый вице-президент и совладелец холдинга Александр Андрианов отметил, что коммерческие помещения Апраксина двора имеют разветвленную структуру собственности. Смольный делят 57 павильонов общей площадью 170 тысяч квадратных метров, из них 10 тысяч сдается в аренду.

«Сложная схема реализации и перечисленные нюансы пока не позволяют нам принять окончательное решение о том, насколько нам интересен проект», — сообщил Андрианов «Интерфаксу».

Под проект по строительству общественно-деловой инфраструктуры рассматривают разные локации, в том числе на намывных территориях Васильевского острова. Однако реализация и этот пункта отложена «с учетом текущий реалий и ситуации на рынке коммерческой недвижимости».

Напомним, на ПМЭФ в июне 2022 года GloraX подписала со Смольным два соглашения. На реставрацию Апраксина двора планировали потратить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году.