Рынок, отель, IT-кластер, гастропространство: каким может быть Апраксин двор? Рассуждают урбанисты, девелоперы и архитекторы

Эдуард Тиктинский

Президент Группы RBI:

«Продажа корпусов Апраксина двора может быть выгоднее для города, если она проведена с понятными условиями, прозрачным конкурсом, четко обозначенными обязательствами по развитию территории. Такой подход способен привлечь сильного инвестора, который вложит средства в восстановление и развитие Апраксина двора быстрее и качественнее, чем это возможно при управлении через аренду. Так что, если цель — реальное преображение территории, а не просто сохранение статус-кво, продажа может быть более эффективным решением. Главное — обеспечить условия, при которых покупатель будет обязан не только владеть, но и развивать объект в интересах города.

Наиболее эффективный сценарий развития Апраксина двора — комплексная реконструкция и изменение функции. Комплекс формировался на протяжении XVIII–XIX веков и занимает значительную территорию — около 14 гектаров. До сих пор у него было только одно назначение по сути — торговое. Однако в современных условиях такая узконаправленность столь большой площади уже не отвечает ни экономическим реалиям, ни потребностям города.

Больше экономического и социального смысла было бы в создании на территории Апраксина двора мультифункционального квартала с деловой частью — офисами, коворкингами, выставочными залами, фестивальными площадками, гастрономическим кластером. Здесь уместна туристическая инфраструктура — бутик-отели, апартаменты. Торговля, безусловно, может и должна остаться, но в ином сегменте и масштабе.

Это позволит перезапустить пространство, которое сегодня не воспринимается горожанами и туристами как точка притяжения, несмотря на его уникальное расположение в историческом центре. Мы видим, как трансформация подобных территорий работает — достаточно вспомнить Левашовский хлебозавод. Памятник архитектуры из промышленного объекта превратился в деловое и культурное пространство, где проходят выставки современного искусства, музыкальные и театральные фестивали, лекции.

Апраксин двор — гораздо более масштабный проект, а ,значит, и возможности для инвесторов здесь куда шире. Комплекс вполне может стать новой точкой притяжения на карте Петербурга, но для этого необходимо плотное взаимодействие инвестора и городских властей. В том числе инвестору важно четко понимать свои возможности и обязательства, быть уверенным в том, что они не изменятся».