Петербург вошел в десятку российских мегаполисов по росту цен на новостройки

Лидером рейтинга городов-миллионников России по темпам роста средней цены одного квадратного метра новостроек с января по август 2022 года «ЦИАН.Аналитики», о котором пишет «РБК-Недвижимость», стала Казань — здесь «квадрат» жилой площади с начала года подорожал на 27% и достиг стоимости в 179 тысяч рублей. Второе место занял Ростов-на-Дону (+26%, 118 тысяч рублей за квадратный метр), третье место у Самары (+25%, 97,5 тысячи рублей). Далее места распределяются следующим образом:

Челябинск — квадратный метр в новостройках с начала года подорожал на 21% и стал стоить 83,3 тысячи рублей; Воронеж — 18% и 95,4 тысячи рублей за квадратный метр; Петербург — 17% и 240, 1 тысячи рублей за квадратный метр; Нижний Новгород — 16% и 137,7 тысячи рублей за квадратный метр; Уфа — 14% и 108,8 тысячи рублей за квадратный метр; Красноярск — 13% и 107,5 тысяч рублей за квадратный метр; Волгоград — 13% и 87,8 тысяч рублей за квадратный метр.

Москва стала предпоследним, 15-ым городом-миллионником рейтинга: здесь жилье с начала года подорожало лишь на 5%, а квадратный метр теперь стоит 321,2 тысячи рублей против 305,5 в начале года. Замыкает рейтинг Краснодар с трехпроцентным ростом и стоимостью одного «квадрата» в 129,6 тысячи рублей.