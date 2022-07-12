В Петербурге стали позже вводить жилье в эксплуатацию

Такие данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на информацию Единого ресурса застройщиков. Участники рынка считают, что на срывы сроков влияют разрывы логистических цепочек, рост цен на стройматериалы, колебания рынка недвижимости, санкции и нестабильность валют. А повышение ключевой ставки Центробанком до 20% «заморозило» отрасль.

Застройщики снижают темпы процессов, стараясь адаптироваться к новым реалиям и выработать дальнейший план действий. От строителей больше не ждут опережения графиков. Компании стали больше ориентироваться на сроки из договоров с дольщиками, а они обычно фиксируются на «более длинные» сроки.

«Более вольное отношение к срокам сдачи может стать трендом. Спрос может продолжать падать, и застройщики начнут притормаживать с выводом новых проектов. А если выведенные новостройки покупаться не будут, их станут максимально «растягивать», — рассказал генеральный директор «Максимум лайфдевелопмент» Игорь Карцев.

Напомним, в России создадут реестр долгостроев. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает, что это позволит улучшить координацию и скорее завершать строительства и быстрее вводить такие объекты в эксплуатацию.