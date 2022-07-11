В России появится реестр долгостроев

Премьер-министр отметил, что все долгострои находятся в разном состоянии. А многие из них, даже будучи полностью построенными и с необходимой инфраструктурой, не переводятся в число готовых: «Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности».

Мишустин добавил, что в реестре «будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к дальнейшей судьбе» подобных объектов.

«Ведь долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры — тех, которых ждут люди», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, в России могут запретить выдачу льготной ипотеки на покупку студий и однокомнатных квартир. Как считают в Счетной палате, такое жилье некомфортно по типологии, а выдача кредитов — поддерживает спрос на его приобретение.