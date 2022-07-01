В России могут запретить выдачу льготной ипотеки на покупку студий и «однушек»

«Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой — государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случае, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — рассказала РИА «Новости» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Как считает аудитор, предполагаемые изменения «могут поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье». В целом ипотечные кредиты с государственной поддержкой, по мнению Труновой, необходимы: однако они «должны улучшать жилищные условия граждан в соответствии с принципом комфортного проживания – отдельная комната каждому члену семьи».

На сегодняшний день в России действуют несколько льготных ипотечных программ — так называемые «семейная».и «дальневосточная», а также льготная ипотека на покупку квартиры в новостройках. 22 июня правительство России снизило ставку по льготной ипотеке до 7%. По данной ставке можно взять кредит в размере 12 миллионов рублей на покупку квартиры в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях, в размере 6 миллионов — в других городах страны.