О том, что средняя площадь квартир в новостройках массового сегмента обновила исторический минимум и достигла 46,8 м2, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Метриума», полученные по итогам второго квартала 2022 года. Наиболее заметно средняя площадь снизилась в июне — на 2,1 квадратного метра, общее сокращение за два последних года составило 10 квадратных метров.

Сокращение площади коснулось все типы жилья. С начала 2020 года:

студии уменьшились в среднем на 2,4 квадратного метра — до 24,2 м 2 ;

; однокомнатные квартиры на 2,5 квадратных метра — до 38,3 м 2 ;

; двухкомнатные квартиры на 3,5 квадратных метра — до 59,1 м 2 ;

; трехкомнатные квартиры на 3,5 квадратных метра — до 81 м 2 ;

; апартаменты на 17% — до 35,3 м2.

Эксперты объясняют сокращение жилплощади желанием девелоперов спроектировать помещения разной площади — для того, чтобы они оставались доступны покупателям с разными бюджетами. Также застройщики вынуждены оптимизировать квартиры из-за роста себестоимости строительства на фоне сокращения доходов населения. «Для сохранения доступности жилья девелоперы и строят малогабаритные квартиры», — объясняет управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка.

В общем объеме продаж больше всего увеличилась доля студий — с 12% в июне 2020 года до 23% в том же месяце 2022-го. Также стало больше «однушек» — рост их доли составил с 29% до 35%. Вариантов среди двухкомнатных квартир, наоборот, стало меньше — их доля сократилась с 39% до 29%. Как и «трешек», предложение среди которых упало с 19% до 12%.