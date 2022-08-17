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Петербуржцы подали коллективный иск против закона о реновации

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Жители Петербурга подали коллективный иск об отмене закона о реновации — комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом горожане сообщили в telegram-канале «Реновация. НОВОСТИ».

Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, предварительное судебное заседание уже назначено. Истцы (Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая) требуют, чтобы действующий закон № 444–59 о комплексном развитии территорий признали недействительным.

В карточке дела также сказано, что ответчиком заявлены губернатор города Александр Беглов и Заксобрание Петербурга. В иске также говорится, что заявителей уполномочил обратиться в суд коллектив из 25 человек. В заявлении сказано, что закон о КРТ противоречит статьям Конституции (ст. 35 о защите частной собственности и ст. 40 о праве на жилище).

Помимо этого, петербуржцы считают, что часть 3 статьи 55 Конституции устанавливает четкий перечень, по которому могут быть ограничены права граждан: только федеральный закон и только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. По мнению заявителей, в законе о реновации нет гарантий для собственников, если инвестор обанкротится или будет недобросовестно выполнять свои обязательства.

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Напомним, петербуржцы обратили внимание на присвоение характеристики «Хрущевки панельные, постройки 1957-1970» некоторым жилым домам — в том числе девятиэтажным. Название категории зданий соответствует параметрам домов-кандидатов на участие в программе реновации. В жилищном комитете рассказали, как узнать, подходит ли ваш дом под реновацию или нет.

Многие петербуржцы высказывались против принятого закона о реновации. Так, горожане выстроились в огромную очередь на Витебском проспекте, чтобы подписать обращение президенту РФ Владимиру Путину. В нем они высказывают недовольство законом о реновации. Рассказываем подробнее.

Также вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».

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