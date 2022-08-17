Петербуржцы подали коллективный иск против закона о реновации

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, предварительное судебное заседание уже назначено. Истцы (Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая) требуют, чтобы действующий закон № 444–59 о комплексном развитии территорий признали недействительным.

В карточке дела также сказано, что ответчиком заявлены губернатор города Александр Беглов и Заксобрание Петербурга. В иске также говорится, что заявителей уполномочил обратиться в суд коллектив из 25 человек. В заявлении сказано, что закон о КРТ противоречит статьям Конституции (ст. 35 о защите частной собственности и ст. 40 о праве на жилище).

Помимо этого, петербуржцы считают, что часть 3 статьи 55 Конституции устанавливает четкий перечень, по которому могут быть ограничены права граждан: только федеральный закон и только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. По мнению заявителей, в законе о реновации нет гарантий для собственников, если инвестор обанкротится или будет недобросовестно выполнять свои обязательства.