8 главных вопросов о реновации в Петербурге — отвечает вице-губернатор Николай Линченко

Когда начнется программа и в какие сроки ее реализуют?

Пока непонятно.

Какие дома могут попасть в программу?

Панельные дома 1957–1970 годов постройки, а не проектирования (кирпичные здания в программу не попадут).

Есть ли списки домов?

Нет, ни одна территория сегодня не включена в комплексное развитие территорий жилой застройки.

Как все происходит?

Сначала разработают и утвердят подзаконные акты. Чтобы включить дома в программу реновации, необходимо изменить правила по землепользованию и застройке Петербурга (это возможно не ранее 2023 года. — Прим.ред.). Затем в границах каждого квартала принимают публично решения. После опубликования проекта КРТ у горожан есть 90 дней на проведение общедомового собрания. 2/3 голосов собственников необходимо, чтобы дом попал под реновацию. Затем «из фактуры согласных» создают проект планировки квартала. Он тоже проходит общественное обсуждение. До того, как утвердят проект планировки территории петербуржцы могут 1/3 голосов исключить дом из КРТ (даже если во время опубликования КРТ большая часть собственников и проживающих по договору соцнайма голосовали за). То есть горожане могут обсудить вопрос участия в реновации дважды.

Как и когда будут искать инвестора?

Устроят торги после голосования жителей и разработки проекта планировки территории.

По программе могут переселить куда угодно?

Гарантий, что жители останутся в том же районе, нет. Особенность Петербурга — поселение в пределах административных границ город. Конкретики пока нет, а значит и детализации нет.