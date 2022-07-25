Петербуржцы собрали огромную очередь на подпись под обращением к Путину против реновации

Сборщики просили собравшихся не создавать толпу, подписывать письмо и отходить, чтобы не вызывать нареканий со стороны властей.

В обращении к президенту петербуржцы требуют привести закон о комплексном развитии территорий к нормальному состоянию. Из основных претензий: норма о переселении в любую точку в черте города, а также выделенный срок в 90 дней на проведение общего собрания собственников, по результатам которого можно избежать сноса дома.

Горожане также просят направить усилия на расселение нуждающихся в улучшении жилищных условий и очередников, которые годами не могут получить квартир.

По данным «Фонтанки», аналогичные сборы уже прошли в некоторых локациях, в частности в Невском районе, а 30 июля сбор запланирован во Фрунзенском районе.

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».