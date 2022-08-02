Могут ли 9-этажным «хрущевкам» в Петербурге присвоить категорию «под реновацию»? Рассказали в Жилищном комитете

Под домами хрущевской постройки, так называемыми «хрущевками», понимаются советские типовые панельные или кирпичные 4-5-этажные жилые дома. Реже встречаются конфигурации в 2-3 этажа и 8-10 этажей — последне принадлежат некоторым «московским» сериям. Массовое строительство «хрущевок» производилось с 1956 по 1973 годы, в отдельных случаях — до начала 1980-х.

Закон о комплексном развитии территории, принятый в Петербурге в июле, не прописывает точные параметры подпадающих под реновацию «хрущевок» — в той редакции, в которой закон прописан на сегодняшний день, он позволят сносить здания 1957–1970 годов постройки вне зависимости от их состояния, а оставшиеся территории отдавать девелоперам для освоения.

В Жилищном комитете Петербурга заявили, что ни семиэтажные, ни девятиэтажные, ни кирпичные дома не являются кандидатами на реновацию — под действие закона смогут попасть «только панельные пятиэтажки». Категория «Хрущевки панельные, постройки 1957-1970» не указывает на реновацию, а является технико-экономическими показателями дома. «Это технико-экономические показатели дома, которые можно посмотреть онлайн по каждому дому, забив в поисковике на портале адрес дома. Эти технико-экономические паспорта были разработаны в период с 2006-го по 2014 год. То есть формирование этих паспортов было завершено в 2014 году», — заверили в комитете.