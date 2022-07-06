Петербургская «реновация»: В городе хотят массово сносить «хрущевки». Как это повлияет на жителей и архитектуру?

Что происходит?

Комплексное развитие территорий (КРТ) — это освоение пространства путем сноса старых зданий и постройки новых или реконструкции. Еще в 2017-м в Москве приняли поправки в федеральный закон о реновации. Это большая программа по развитию территорий, согласно которой город обновляет целые микрорайоны и кварталы: сносит старые здания и строит на их месте большие жилые комплексы с детскими садами, больницами, школами и другими объектами инфраструктуры. А жителей переселяют в новые квартиры. А что с теми, кто не хотел менять недвижимость? Согласно документу, 2/3 собственников должны были проголосовать против реновации и тогда здание могут убрать из программы. Но если это не произошло, людей могут заставить переехать в судебном порядке. Москвичи стали выходить на митинги и просили отклонить законопроект, поскольку такой переезд можно расценить как нарушение гражданских прав.

В конце 2020 года, ссылаясь на московский опыт, в России приняли закон о комплексном развитии территории (в народе его еще часто называют «всероссийская реновация»). Так, регионы помимо ветхих домов, теперь могут расселять и неаварийные индустриальные постройки в случае износа крыши или фундамента и если капитальный ремонт дома нецелесообразен. Жителям взамен предложат равнозначное жилье или денежную компенсацию в размере кадастровой стоимости квартиры.