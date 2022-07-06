Петербургская «реновация»: В городе хотят массово сносить «хрущевки». Как это повлияет на жителей и архитектуру?

В Петербурге приняли в последнем (третьем) чтении закон о комплексном развитии территории. Он позволяет сносить здания 1957–1970 годов постройки вне зависимости от их состояния, а оставшиеся территории отдавать девелоперам для освоения. Такая «реновация» грозит переселением тысячам жителей панельных домов. «Собака.ru» узнала у экспертов о плюсах и минусах этой программы.
Что происходит?
Комплексное развитие территорий (КРТ) — это освоение пространства путем сноса старых зданий и постройки новых или реконструкции. Еще в 2017-м в Москве приняли поправки в федеральный закон о реновации. Это большая программа по развитию территорий, согласно которой город обновляет целые микрорайоны и кварталы: сносит старые здания и строит на их месте большие жилые комплексы с детскими садами, больницами, школами и другими объектами инфраструктуры. А жителей переселяют в новые квартиры. А что с теми, кто не хотел менять недвижимость? Согласно документу, 2/3 собственников должны были проголосовать против реновации и тогда здание могут убрать из программы. Но если это не произошло, людей могут заставить переехать в судебном порядке. Москвичи стали выходить на митинги и просили отклонить законопроект, поскольку такой переезд можно расценить как нарушение гражданских прав.
В конце 2020 года, ссылаясь на московский опыт, в России приняли закон о комплексном развитии территории (в народе его еще часто называют «всероссийская реновация»). Так, регионы помимо ветхих домов, теперь могут расселять и неаварийные индустриальные постройки в случае износа крыши или фундамента и если капитальный ремонт дома нецелесообразен. Жителям взамен предложат равнозначное жилье или денежную компенсацию в размере кадастровой стоимости квартиры.
В 2022 году комплексное развитие территорий коснулось и Петербурга. Для реализации федерального закона о комплексном развитии территории Законодательное собрание недавно приняло в окончательном чтении закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге». Теперь в городе могут сносить жилые здания 1957-1970-х годов (даже если они в хорошем состоянии) и передавать эти участки девелоперам под освоение. Документ должен подписать в ближайшее время губернатор, через 10 дней после опубликования на сайте Смольного закон вступит в силу.
Уполномоченный орган исполнительной власти, который назначит Смольный, будет определять здания, подлежащие сносу и отдавать территории под комплексное развитие застройщику. Согласно программе, новое жилье жителям выделять «в том же поселении, городском округе», то есть в любой границе города. При этом по федеральному закону о реновации им должны предоставить квартиру аналогичную по площади, количеству комнат (увеличить параметры жилья есть возможность только за доплату) или выплатить денежную компенсацию в размере кадастровой стоимости квартиры. Можно оспорить включение домов в программу реновации — если не позднее 90 дней со дня опубликованного решения жители проведут собрание, и 2/3 собственников и проголосует против сноса и переселения в новое жилье.
Если посмотреть на интерактивную карту с возрастом всех домов Петербурга, можно заметить, что под программу могут попасть часть домов в районе станций метро «Парк Победы», «Международная», «Черная речка», «Автово», «Удельная» и «Академическая», в Малой Охте и Полюстрова.
Нужен ли снос хрущевок Петербургу?
Изначально эксплуатационный срок хрущевок составлял 25 лет. Их планировали заменить на более удобное и комфортное жилье. «Сейчас дома конструктивно обветшали, несущие элементы уже в высокой степени износа — это представляет угрозу для жизни людей, поэтому необходимо квартальное расселение с новыми нормами и стандартами», — отмечает генеральный директор Gatchina Gardens Наталья Осетрова в разговоре с «Собака.ru». Эксперт также акцентирует внимание на том, что несогласия у горожан с программой безусловно будут: «У властей нет возможности решить вопросы с расселением в индивидуальном порядке, но уверена, что жителям предоставят 2-3 района на выбор». Фактически людей могут переселить куда угодно в пределах города. «Региональный законопроект не уточняет федеральной нормы закона о КРТ (комплексного развития территории. — Прим. ред.), позволяющей переселять жителей "развиваемых территорий" в пределах населенного пункта. А значит — жители Черной речки могут быть законно выселены на Парнас или, в зависимости от трактовки границ "городского округа", в Колпино», — отмечает в разговоре с «Собака.ru» урбанист и автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгий Фролов. В московской реновации ситуация выглядела несколько иначе. По столичным меркам петербуржцы могли переехать в пределах муниципального округа: например, проживая на «Черной речке», дальше «Старой деревни» или «Лесной» их бы не переселили.
Если человек все-таки не захочет смириться с текущими условиями и выберет денежную компенсацию вместо недвижимости, есть вероятность, что ему будет недостаточно средств для покупки квартиры в этом же районе. «По нашей практике расселения аварийных домов, например, на Тележной улице, оценка изымаемой квартиры, которую производит ГУИОН, зачастую занижена процентов на 15-20 — и справедливую компенсацию можно получить только по суду», — отмечает член президиума Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.
Генеральный директор Gatchina Gardens Наталья Осетрова призывает посмотреть на ситуацию реалистично: «Это огромные затраты, ведь необходимо переселить большое количество людей в короткие сроки, заранее построить для них новое жилье, провести инженерную реновацию всего квартала и только после появится возможность построить новые дома на месте старых. Риски в этом случае есть только у властей и будущего девелопера, а для жителей — это выгодное предложение».
У некоторых экспертов есть сомнения по поводу экономической составляющей проекта. «В Москве, где рентабельность строительства внутри МКАДа намного выше, акселератором реновации становится городской бюджет. За счет него строят дома для переселения первой волны сносимых пятиэтажек. Очевидно, в Петербурге затраты на первую очередь массового переселения сейчас не смогут взять на себя ни город, ни девелоперы (кроме отдельных случаев с потенциально высокой рентабельностью, но оттуда и жители существующей застройки уж точно не захотят уезжать)», — отмечает Георгий Фролов.
Улучшит ли это качество среды?
Урбанист Георгий Фролов считает, что программа комплексного развития территории, вероятно, не сможет выполнить главную цель — улучшение качество среды. «Районы 1957-1970-х в отличие от многих современных жилых комплексов (даже строящихся в сложившейся городской застройке) имеют ряд преимуществ: социальную инфраструктуру, благоустройство, озеленение, транспортную доступность. В последние несколько лет власти Петербурга предпринимают шаги по повышению качества и комплексности новой застройки. Однако, рассуждать о равенстве или превосходстве над сложившейся средой существующих микрорайонов абсолютно преждевременно», — говорит эксперт.
Мария Элькина
Архитектурный критик:
«Пока непонятно, в какие последствия выльется законопроект. Его смысл заключается не в том, чтобы улучшить качество среды в городе, обеспечить устойчивое развитие, а в том, чтобы получить под новое освоение территории сравнительно близко к центру Петербурга. И смысл этого освоения будет заключаться в довольно бездумном увеличении плотности застройки. Плотность — это необязательно плохо, но здесь очень важно продумывать стратегию, а мы можем столкнуться с тем, что появятся обыкновенные "человейники". Больший акцент в процессе реновации советского наследия можно было бы сделать на экологию, устойчивое развитие, формирование сообщества и ответственность людей за место, где они живут.
В Москве эффект реновации довольно сильно был смягчен тем, что проводились архитектурные конкурсы на новые районы. И насколько было возможно в тех условиях, это было сделано профессионально. В Петербурге опыт проведения профессиональных конкурсов (особенно госорганами) небольшой, поэтому шансов на то, что реновация приведет хоть к каким-то улучшениям крайне мало».
Даниил Веретенников
Архитектор-градопланировщик в бюро MLA+:
«Закон может решить накопившиеся проблемы с ремонтом зданий, техническое устаревания жилого фонда, транспортные проблемы в микрорайонах 1960-1970-х годов. Но комплексное развитие мест заточено под крупный проект. В угоду крупному девелоперу будут сносить кварталы и выделять огромные территории под освоение, под постройку "человейников". Это массовая программа, которая мыслит большими объемами. В 1960-е застройщики точно также занимались районами комплексно, мыслили сотнями гектаров и миллионами квадратных метров. Сейчас это не совсем здоровая практика. Большой девелопмент — это отсутствие внимательного отношения к особенностям территории и ее внутренним проблемам. Он разрушит все локальные ценности, в том числе городские сообщества, которые успели вырасти вокруг хрущевской застройки.
Не прибегая к массовому сносу в отдельно взятых территориях, можно было бы использовать разные инструменты: точечную застройку, реконструкцию отдельных зданий с изменением габаритов. Но закон игнорирует все это, продвигая тотальное уничтожение сформировавшейся городской среды».
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