Петербуржцы выступают против реновации. В Смольном назвали это «предвыборными провокациями»

«Дорогие петербуржцы, прошу не поддаваться провокациям ни в коем случае. Сегодня на территории Санкт-Петербурга нет ни одного решения о включении в комплексное развитие жилых кварталов, ни один дом никуда не включался. Где бы кто-то как бы ни пытался выдать желаемое за действительное в угоду своих предвыборных пожеланий или каких-то кампаний по привлечению масс населения, повторю: ни одного дома в списках нет», — заявил Линченко.

Он добавил, что принятый закон о реновации требует набора подзаконных актов. Вице-губернатор пообещал, что по проектам отдельно будут проводить общественные обсуждения.

Чиновникам во время прямого эфира приходили вопросы в комментариях от жителей, однако ни на один из них они не ответили. Петербуржцев волновало включение в план реновации неаварийных домов и порядком согласования.

«Почему по региональному закону для отказа от реновации дома необходимо проводить общие собрания собственников, а не наоборот. Общие собрания до сих пор очень проблематично проводятся, таким образом, в законе трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам, что является коррупционным фактором и лоббированием интересов застройщиков», — отметила читательницы Юлия Лебедева.