Петербуржцы выступают против реновации. В Смольном назвали это «предвыборными провокациями»

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».
«Дорогие петербуржцы, прошу не поддаваться провокациям ни в коем случае. Сегодня на территории Санкт-Петербурга нет ни одного решения о включении в комплексное развитие жилых кварталов, ни один дом никуда не включался. Где бы кто-то как бы ни пытался выдать желаемое за действительное в угоду своих предвыборных пожеланий или каких-то кампаний по привлечению масс населения, повторю: ни одного дома в списках нет», — заявил Линченко.
Он добавил, что принятый закон о реновации требует набора подзаконных актов. Вице-губернатор пообещал, что по проектам отдельно будут проводить общественные обсуждения.
Чиновникам во время прямого эфира приходили вопросы в комментариях от жителей, однако ни на один из них они не ответили. Петербуржцев волновало включение в план реновации неаварийных домов и порядком согласования.
«Почему по региональному закону для отказа от реновации дома необходимо проводить общие собрания собственников, а не наоборот. Общие собрания до сих пор очень проблематично проводятся, таким образом, в законе трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам, что является коррупционным фактором и лоббированием интересов застройщиков», — отметила читательницы Юлия Лебедева.
По данным «Ротонды», жителей также интересовал вопрос о том, будут ли предоставлять квартиры в том же районе, где была расселена хрущевка, и будет ли недвижимость иметь такую же площадь. В чате трансляции многие были недовольны нынешним планом реновации. По существующей редакции закона, жителей могут расселить людей в любом районе, даже за КАД.
Позже Линченко и Зотов выступили в эфире канала «78», где вице-губернатор повторил свои слова по поводу «провокаций». Однако в этот раз Зотов все-таки ответил на опасения жильцов хрущевок. «Мы не говорим о переселении в Шушары и на окраины», — заявил глава жилкома.
Он отметил, что собственнику возместят стоимость квартиры, затраты на переезд, приобретение новой квартиры и упущенную выгоду. По словам чиновника, это должно помочь жителям приобрести квартиру в любом месте, где они пожелают.
Критики закона считают, что закон еще «сырой» и он не отвечает на многие вопросы. Например, как далеко и на каких условиях будут переселять людей. В некоторых районах города жители выходят на стихийные собрания, объединяются в telegram-чатах. В частности, чаты появились у жителей кварталов и домов, которым грозит снос, — например, на Черной речке.
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