Спрос на жилье в России упадет до 20% по итогам 2022 года. Но «ничего здесь страшного нет»

По итогам 2022 года спрос на жилье упадет на 10-20% в сравнении с годом ранее. Как считает вице-премьер Марат Хуснуллин, «ничего здесь страшного нет» — даже такой прогноз будет соответствовать «нормальным рыночным реалиям».
Вице-премьер России — о падении спроса на жилье, выдержка по РБК:
2021 год был небывалым по объемам спроса. На это повлияло несколько факторов. Низкая ставка привела к тому, что пошел отток средств со вкладов россиян. Когда ставка совсем упала, люди стали вкладываться в недвижимость. Был рост доллара: люди видя, что доллар растет, начали покупать квартиры. Третье — определенный объем ипотеки. Это все действительно повлияло на то, что в 2021 году был спрос больше среднерыночного, который должен был быть.
Сейчас спрос по этому году будет процентов на 10-20 ниже, чем в прошлом году, но будет соответствовать нормальным рыночным реалиям. Поэтому ничего здесь страшного нет. Если спрос будет падать, будем искать новые меры: либо продлевать льготную ипотеку на следующий год, либо какие-то другие. Спрос нужно поддерживать, это возможность для людей улучшить жилищные условия.
Напомним, средняя площадь квартир в новостройках достигла нового минимума — 46,8 квадратных метра. В Петербурге сроки сдачи многоквартирных домов в эксплуатацию увеличились до 4,5 месяцев, а в Ленобласти квартиру придется ждать еще дольше — до 8,7 месяца. В России создадут реестр долгостроев, что, как считают в правительстве, позволит быстрее вводить такие объекты в эксплуатацию. Кроме того, в стране могут запретить выдачу льготной ипотеки на покупку студий и однокомнатных квартир.
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