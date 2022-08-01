Спрос на жилье в России упадет до 20% по итогам 2022 года. Но «ничего здесь страшного нет»

Марат Хуснуллин

Вице-премьер России — о падении спроса на жилье, выдержка по РБК:

2021 год был небывалым по объемам спроса. На это повлияло несколько факторов. Низкая ставка привела к тому, что пошел отток средств со вкладов россиян. Когда ставка совсем упала, люди стали вкладываться в недвижимость. Был рост доллара: люди видя, что доллар растет, начали покупать квартиры. Третье — определенный объем ипотеки. Это все действительно повлияло на то, что в 2021 году был спрос больше среднерыночного, который должен был быть.

Сейчас спрос по этому году будет процентов на 10-20 ниже, чем в прошлом году, но будет соответствовать нормальным рыночным реалиям. Поэтому ничего здесь страшного нет. Если спрос будет падать, будем искать новые меры: либо продлевать льготную ипотеку на следующий год, либо какие-то другие. Спрос нужно поддерживать, это возможность для людей улучшить жилищные условия.