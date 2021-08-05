Вы продоёте рыбов? Просто показываем лучшие вариации главного мема лета-2021

Мем «Вы продоёте рыбов» зародился в паблике «Мемы про котов (по ржать)» — авторов уже легендарной картинки «мыш (кродёться)», а также «хоба», «большой кот, кот поменьше, вообще маленький кот жесть» и других. Как выяснило издание TJ, оригинал изображения с котами на стихийном рынке публикуют как минимум с 2014 года, но только сейчас к нему добавили подпись — и мем завирусился.

Однако диалог изначально был немного иным. Коты спрашивали: «Здравствуйте, а вы продоёте лобстеров?», на что получали ответ: «Нет, только рыбов». А в июле появились два варианта картинки про «Просто показываю»: в первом случае коты отвечали «Красивое», а во втором — «Некрасивое».