Вы продоёте рыбов? Просто показываем лучшие вариации главного мема лета-2021

Вы продоёте рыбов или просто показываете? Красивое или нет? Может, это не рыбы, а на самом деле лобстеры? Нам, если честно, совершенно все равно, потому что смешно — как ни крути. Показываем лучшие варианты главного мема июля 2021 года.
Мем «Вы продоёте рыбов» зародился в паблике «Мемы про котов (по ржать)» — авторов уже легендарной картинки «мыш (кродёться)», а также «хоба», «большой кот, кот поменьше, вообще маленький кот жесть» и других. Как выяснило издание TJ, оригинал изображения с котами на стихийном рынке публикуют как минимум с 2014 года, но только сейчас к нему добавили подпись — и мем завирусился.
Однако диалог изначально был немного иным. Коты спрашивали: «Здравствуйте, а вы продоёте лобстеров?», на что получали ответ: «Нет, только рыбов». А в июле появились два варианта картинки про «Просто показываю»: в первом случае коты отвечали «Красивое», а во втором — «Некрасивое».
К показыванию рыбов (и продаже) присоединились даже в «СберМаркете». «Яндекс. Маркет» в свою очередь заявили, что «дают скидку на рыбов и кешбэк Яндекс.Плюс до 5%! Шах и мат». В «Яндекс. Лавке» скромно спросили: «Покажите. Красивое рыбов или нет?». «Самокат» пообещал «показать рыбов прямо у вас дома через 15 минут». А в «Альфа-банке» уверены: рыбы красивые. И все тут.
И еще немного про рыбов:
Все фотографии (и рыбы): сообщество «Мемы про котов (по ржать)»
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