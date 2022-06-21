Telegram Premium: что не так с платной подпиской мессенджера Павла Дурова? Почему сразу снизил цены и есть ли смысл в покупке?

Вчера мессенджер Telegram официально запустил свою платную подписку. Изначально она была доступна только через App Store и стоила 449 рублей. Сегодня возможность подписаться появилась у пользователей всех мобильных устройств — через специальный Premium Bot. Цена, правда, резко упала до 299 рублей. Стоит ли тратить деньги? Разбираемся вместе с экспертами.
О появлении платных функций в Telegram говорили давно. Еще в ноябре 2021 года основатель мессенджера Павел Дуров анонсировал появление «недорогой подписки», с помощью которой можно будет отключить рекламу. В начале июня в сети даже появился список функций, которые должны были стать доступны за плату.
Официально Telegram Premium заработал 20 июня и стал доступен после обновления приложения. Главным его преимуществом стало удвоение практически всех лимитов мессенджера:
- Загрузка файлов теперь ограничена 4 Гб, а не 2 как раньше. Как отмечают СМИ, это может сыграть на руку пиратам, тем более, что скачивать файлы увеличенного объема смогут все пользователи.
- Количество подписок на каналы возросло до 1000. При этом можно создавать до 20 папок, добавив в каждую до 200 каналов.
- Количество GIF, которые можно сохранять увеличивается с 200 до 400.
- В раздел «О себе» можно добавить более длинное описание.
Другими преимуществами стали: анимированная аватарка, специальный значок подписчика, полноэкранные анимированные стикеры, возможность распознавания голосовых сообщений и, конечно, отключение рекламы. Также чуть расширены возможности Тelegram-ботов.
«Ярмарка тщеславия» или польза для личного бренда?
Никаких значимых бонусов для большинства пользователей платная подписка сейчас не несет, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Подбор функций сделан не очень правильно, на мой взгляд, — считает он, — самая полезная функция — это расшифровка звуковых сообщений в текст. Все остальное — ярмарка тщеславия вроде уникальных реакций и тому подобных вещей».
Глава SMM-агентства «Символ Роста» Сергей Полторак, в свою очередь полагает, что полезных функций в Premium сразу несколько. «Выделение профиля полезно для продвижения личного бренда в первую очередь. Это и выделение имени со звездочкой, и расширенное описание, и активная видеоаватарка (хотя здесь польза спорная). Точно полезна функция расшифровки голосовых сообщений, хотя в ВК это есть давно и бесплатно, а в ТГ это можно было сделать с помощью стороннего бота», — объясняет он, добавив, что остальные функции не кажутся достаточно ценными для платной подписки.
«Все функции для владельцев пабликов, но я не вижу для себя ничего там полезного, чтобы мне не хватало неделю назад. Хотя..... отключение рекламы в канале — да, нужная вещь», — добавил smm-эксперт Александр Лецер.
Такой способ монетизации мессенджера достаточно ожидаемый и предсказуемый, добавляет Светлана Соколова, соучредитель группы компаний Mushrooms Creative, генеральный директор коммуникационного агентства MYGRIBS. Как показывает опыт аналогичных платформ, Premium подписка не решает их финансовых проблем, но имеет право на существование. Предыдущий опыт монетизации Telegram через внедрение таргетированной рекламы мне не показался очень успешным: возможность аналитики адресного таргетированния аудитории отсутствует совсем, а предложенная цена очень высокая.
При этом она считает, что учитывая предложенный новый функционал, Premium подписка позволит крепче привязать уже существующих уверенных пользователей к Telegram и может закрыть ряд существенных недостатков сервиса. «Если говорить о функциях Telegram Premium, которые мне нравятся, то это увеличение количества папок и возможность их между собой сортировать, ускорение загрузок и возможность пересылать Файлы большого объема, а также наличие возможности приоритезации: эти функции должны позволить навести "порядок" в мессенджере с точки зрения потребления контента пользователем и сделать его более удобным для работы (на использовании Telegram для работы делается акцент и в официальном релизе), избавить от необходимости использовать внешние облачные хранилища.», — добавляет она.
«Цена не выглядит обоснованной»
В первые часы работы платная подписка была доступна только через App Store и стоила 449 рублей. Вскоре появилась возможность оплаты через Premium Bot, где цена составляла уже 379 рублей (сказывалось отсутствие наценки от Apple). Однако через сутки цена снизилась до 299 рублей. По мнению Светланы Соколовой, итоговая стоимость теперь выглядит вполне безобидно на фоне других сервисов «по подписке» и вероятнее всего привлечёт большее число «любопытных», но сами скачки в цене выглядят достаточно «странно».
Однако большинство опрошенных экспертов называют цену даже в 299 рублей неоправданно высокой. «С учетом текущих настроек цена не выглядит обоснованной. Все же многие подписные модели или начинают с теста без оплаты, или ставят стоимость, которая явно обоснована ценностью предложения», — считает Сергей Полторак. «Для Дубая, где живет Павел [Дуров], — цена низкая. Для России — высокая. 449 рублей за что? Да и 299 дорого для такого функционала», — добавляет Александр Лестер.
«Цена сравнима с суммой, которую средний человек платит за мобильную связь, это очень дорого для бесплатного мессенджера тем более за такие возможности. Я думаю, что если бы предложили просто благотворительно помочь мессенджеру в содержании его инфраструктуры, подписалось бы больше людей», — заключил Эльдар Муртазин.
«Возможно, больше половины»
И все же, считает Эльдар Муртазин, Telegram вряд ли откажется от планов монетизации. «У мессенджера сотни миллионов долларов в год прямых расходов: на поддержку инфраструктуры, серверов. Их нужно компенсировать, — отмечает он, — в будущем, подписка, возможно, превратится в подобие тарифных планов. Мне кажется, что в планах руководства Telegram конвертировать большую часть аудитории (возможно, больше половины) в тех, кто платит».
Александр Лецер также думает, что Premium будет расширяться. «Рано или поздно там появятся фишки за которые захочется заплатить», — считает он. Если полезных функций не появится, то функция Premium так и останется невостребованной, считает Сергей Полторак: «Здесь скорее всего есть смысл идти в сторону совершенствования автоматизации, тех же чат-ботов для платных пользователей в первую очередь», — полагает он.
«Как и во всем новом, следует ожидать большой поток новаторов. Вероятнее всего, это будут люди из it, рекламы, а вот станет ли использование массовым будет зависеть от того, на сколько предложение удовлетворит первопроходцев», — заключает Светлана Соколова.
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