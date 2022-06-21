Telegram Premium: что не так с платной подпиской мессенджера Павла Дурова? Почему сразу снизил цены и есть ли смысл в покупке?

«Ярмарка тщеславия» или польза для личного бренда?

Никаких значимых бонусов для большинства пользователей платная подписка сейчас не несет, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Подбор функций сделан не очень правильно, на мой взгляд, — считает он, — самая полезная функция — это расшифровка звуковых сообщений в текст. Все остальное — ярмарка тщеславия вроде уникальных реакций и тому подобных вещей».

Глава SMM-агентства «Символ Роста» Сергей Полторак, в свою очередь полагает, что полезных функций в Premium сразу несколько. «Выделение профиля полезно для продвижения личного бренда в первую очередь. Это и выделение имени со звездочкой, и расширенное описание, и активная видеоаватарка (хотя здесь польза спорная). Точно полезна функция расшифровки голосовых сообщений, хотя в ВК это есть давно и бесплатно, а в ТГ это можно было сделать с помощью стороннего бота», — объясняет он, добавив, что остальные функции не кажутся достаточно ценными для платной подписки.

«Все функции для владельцев пабликов, но я не вижу для себя ничего там полезного, чтобы мне не хватало неделю назад. Хотя..... отключение рекламы в канале — да, нужная вещь», — добавил smm-эксперт Александр Лецер.

Такой способ монетизации мессенджера достаточно ожидаемый и предсказуемый, добавляет Светлана Соколова, соучредитель группы компаний Mushrooms Creative, генеральный директор коммуникационного агентства MYGRIBS. Как показывает опыт аналогичных платформ, Premium подписка не решает их финансовых проблем, но имеет право на существование. Предыдущий опыт монетизации Telegram через внедрение таргетированной рекламы мне не показался очень успешным: возможность аналитики адресного таргетированния аудитории отсутствует совсем, а предложенная цена очень высокая.

При этом она считает, что учитывая предложенный новый функционал, Premium подписка позволит крепче привязать уже существующих уверенных пользователей к Telegram и может закрыть ряд существенных недостатков сервиса. «Если говорить о функциях Telegram Premium, которые мне нравятся, то это увеличение количества папок и возможность их между собой сортировать, ускорение загрузок и возможность пересылать Файлы большого объема, а также наличие возможности приоритезации: эти функции должны позволить навести "порядок" в мессенджере с точки зрения потребления контента пользователем и сделать его более удобным для работы (на использовании Telegram для работы делается акцент и в официальном релизе), избавить от необходимости использовать внешние облачные хранилища.», — добавляет она.