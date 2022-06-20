Теперь официально: Telegram запустил платную подписку Premium

В Telegram отмечают, что в приложение добавили много нового, о чем просили пользователи, и в то же время оставили «самый функциональный мессенджер на планете» бесплатным. По подписке Premium увеличиваются все лимиты практически вдвое — ускоренная загрузка файлов объемом до 4 гигабайт и в два раза меньше ограничений в аккаунте.

Помимо этого, пользователи с подпиской получат функцию распознавания голосовых сообщений, уникальные стикеры и реакции, активные видеоаватары и значок подписчика, а также отключение рекламы и настройка чатов.

Пользователи iOS смогут купить Telegram Premium за 449 рублей в месяц, оплатив покупку с мобильного счета. Однако пользователи Android приобрести платную подписку не смогут — в Play Store отключена оплата для пользователей из России.

Напомним, 10 июня Павел Дуров анонсировал выход подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами». Она выйдет в июне 2022 года. Дуров также добавил, что команда мессенджера решила сделать повышенные лимиты платной опцией.

Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными. А для тех пользователей, которые не будут приобретать подписки Telegram Premium также смогут пользоваться некоторыми ее функциями: например, просматривать очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с подпиской.