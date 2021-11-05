Павел Дуров начал тестировать рекламу в Telegram. Первый такой пост ведет на личный канал

«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» — сообщается в посте со ссылкой на канал Дурова. Такое сообщение появилось в крупных телеграм-каналах от тысячи подписчиков, в том числе и нашем. В личных беседах и чатах ее не будет.

По словам Дурова, личные данные не будут использованы для показа рекламных постов: «Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей».

Он добавил, что реклама будет ненавязчивой и практически незаметной для большинства пользователей — короткий текст без ссылок и фотографий. Отображаться рекламные сообщения будут только после просмотра всех новых постов канала. «Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — отметил основатель мессенджера.