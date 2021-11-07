Дуров заявил, что рекламу в Telegram можно будет отключить с помощью «недорогой подписки»

«Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — отметил он. Новую функцию запустят уже в ноябре.

По его словам, многие пользователи Telegram сами предложили ввести функцию отключения рекламных объявлений. Также о возможности выключить рекламу просят авторы некоторых Telegram-каналов.В компании «просчитывают экономические условия» этой опции.



«Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое при условии достаточной стоимости показа приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — добавил Дуров.