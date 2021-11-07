Дуров заявил, что рекламу в Telegram можно будет отключить с помощью «недорогой подписки»

В Telegram появится функция, позволяющая отключить рекламу в каналах. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.
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«Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — отметил он. Новую функцию запустят уже в ноябре.
По его словам, многие пользователи Telegram сами предложили ввести функцию отключения рекламных объявлений. Также о возможности выключить рекламу просят авторы некоторых Telegram-каналов.В компании «просчитывают экономические условия» этой опции.
«Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое при условии достаточной стоимости показа приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — добавил Дуров.
Напомним, в Telegram впервые появилась официальная реклама. Первый такой пост ведет на личный блог Павла Дурова, основателя мессенджера. «Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» — сообщается в посте со ссылкой на канал Дурова. Такое сообщение появилось в крупных телеграм-каналах от тысячи подписчиков. В личных беседах и чатах ее не будет.
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