Сергей Полторак

Антикризисный маркетинг: что делать и чего не нужно делать. Например, все сокращают косты, часто начиная именно с расходов на рекламу. Какие рекомендации у вас?

Сокращать нужно то, что не приносит отдачу прямо сейчас. В нормальной обстановке мы запускаем множество инструментов, часть из них была у компаний данью моде или возможностью находиться там, где есть ключевые конкуренты. Как говорили: «Они там и мы хотим!». Имеет смысл контролировать цифры – любой канал должен показывать результативность. Нужно пересматривают работу с контентом, искать свежие нестандартные идеи. Надо выстраивать и развивать базу аудитории, работать над вовлеченностью. Что касается бюджетов клиенты выбирают две стратегии: максимально сжаться и сократить, либо не сокращать, перераспределить и даже увеличить.По моему опыту выигрывают те, кто бюджеты не режет или незначительно сокращает, продолжая работу. Да, рынок меняется. Да, часть клиентов уходит. Но чтобы получать приток клиентов, пусть в меньшем количестве и с меньшим чеком, но получать, в любом случае реклама необходима. Таже сеть ВКонтакте показывает приток аудитории и рост конкуренции, действия стали дороже, т.е. бюджеты туда вливаются хорошие.



Для многих соцсети были основной витриной бизнеса и экспертного блога. Как вы относитесь к использованию более консервативных площадок: порталов, глянца, радио, ТВ?

Никогда не стоит зацикливаться на одном канале. То, что многие потеряли работавшие группы в соцсетях, сделало их заложниками ситуации. Я сторонник резервных каналов коммуникации. В том числе офлайн-площадок. Да, у них меньше охваты, аудитория точечная, но они нужны даже с той точки зрения, что инструменты маркетинга имеют и накопительный эффект. Она работает у тех, кто примелькался. Тогда клиенту проще дотянуться до вас через любой канал связи, он вас уже знает, помнит, что-то слышал, взял журнал и увидел. Поэтому быть на слуху, постоянно появляться в инфополе – это действительно важно. Что касается городских порталов, они часто перегружены информацией, и рекламодателю легко затеряться во всем этом. Еще стали появляться специализированные профессиональные площадки. Наблюдаю за ними, возможно, они взлетят. В свое время LinkedIn в России не зашел. К новым социальным сетям тоже пока отношусь скептически. Требуется большое количество времени и ресурсов, чтобы заточить площадку под аудиторию, сделать ее качественной и массовой. Вспомните как хайпанул Clubhouse, быстро набрал аудиторию, но не смог развиться во что-то интересное.



Наиболее распространенная ошибка рекламодателей – ожидание быстрого, даже немедленного результата.

Да. Хотя очень много факторов должны сложиться – сам продукт, контент, ценообразование, логистика. Много чего влияет на решение конечного покупателя. Далеко не все напрямую связаны с маркетингом. Прежде всего необходимо понять, как действует аудитория. От этого тестового периода и затрат никуда не деться. Пока не будет накоплен опыт, невозможно более-менее прогнозируемо строить стратегию продвижения.



Прочла у вас: «Маркетинг – это математика и творчество, но математики больше». Значит его можно алгоритмизировать? Не боитесь, что вас ИИ вытеснит из профессии?

Не боюсь, мы ведь работаем с живыми людьми. Нет таких алгоритмов, которые могут точно спрогнозировать поведение, коммуникацию и так далее. Даже текущая ситуация с чат-ботами показывает, что коммуникация человек-человек самая конверсионная. Другое дело, что нейросети могут частично закрыть рутинные процессы, освобождая человека для творческого поиска, генерации идей.



После закрытия двух популярных соцсетей, все кинулись воскрешать или открывать каналы в ВК и Телеграм, осваивать Дзен, Одноклассники, подкасты. Кому куда стоит идти?

ВКонтакте получил огромный приток клиентов. В основном это B2C, в меньшей степени B2B. У ВК максимально доступный набор инструментов, вполне конкурентоспособный по отношению к ушедшим соцсетям. В Телеграм малому бизнесу будет сложно. Классических инструментов таргетинга там нет, привлекать аудиторию и держать ее внимание становится сложно. Среднему и крупному бизнесу там работать можно, единственно нужно вкладываться в контент, чтобы конкурировать за внимание. Часть каналов быстро отвалится. Как ни странно, я бы не списывал Одноклассники. Там хватает проблем, но есть и потенциал роста. Например, для ниш активного отдыха, спецтехники, фермерских направлений, хендмейда. Яндекс Дзен – мощная площадка, тем более порог входа там сейчас снижен. Но там также как в Телеграм требуются серьезные вложения в контент, и рост не будет быстрым, а канал надо постоянно вести. Еще я бы смотрел в сторону подкастов, они каждый год увеличивают аудиторию и охваты, и площадок для них становится все больше. Имеет смысл посмотреть на RuТube, хотя это не полноценная замена, но есть вероятность остаться без западной альтернативы. Плюс все дополнительные площадки доступа к аудитории.