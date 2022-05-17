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Песков допустил возможность разблокировки Instagram* в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает возможности разблокировки Instagram* в России. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Честно говоря, я бы этого не исключал», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности снятия блокировки.

* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.

А 21 марта Тверской районный суд Москвы удовлетворит иск Генпрокуратуры и признал компанию Meta экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp. Также россияне не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram.

Также россияне могу пользоваться соцсетями Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta* — компания-владелец ранее была признана экстремистской. Об этом говорится в опубликованной мотивировочной части решения российского суда.

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