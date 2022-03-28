Теперь официально: россияне могут пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta*

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.

Накануне, 21 марта, Тверской районный суд Москвы удовлетворит иск Генпрокуратуры и признал компанию Meta экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp. Также россияне не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram.