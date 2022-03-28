Теперь официально: россияне могут пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta*

Россияне могу пользоваться соцсетями Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta* — компания-владелец ранее была признана экстремистской. Об этом говорится в опубликованной мотивировочной части решения российского суда.
Выдержка по РИА «Новости»:
Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации.
Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности.
Отдельно отмечается, что на мессенджер WhatsApp решение не распространяется — «ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».
* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.
Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.
Накануне, 21 марта, Тверской районный суд Москвы удовлетворит иск Генпрокуратуры и признал компанию Meta экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp. Также россияне не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram.
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