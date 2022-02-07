Петербургскую учительницу заставили уволиться из гимназии после чтения стихов Хармса и Введенского

Петербургскую учительницу заставили уволиться из гимназии после урока, на котором она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. В администрации учебного учреждения поэтов назвали «врагами народа».
Серафима Сапрыкина
Об увольнении из гимназии за чтение стихов Введенского и Хармса, выдержка из поста на Facebook:
В конце декабря 2021 года директор гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга (Школа у Лавры) Лебедева Светлана Андреевна (возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намерена) вызвала меня, Сапрыкину Серафиму Олеговну, работающую в должности педагога-организатора, и с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи «врагов народа» и «пособников фашистов» Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях».
Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня «уволят по статье утрата доверия», так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и так далее. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем, она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было «срочное совещание в связи с ЧП», но глаза в стол и молчанка. Я уволилась.
По признанию учительницы, пост о случившимся она должна была написать еще месяц назад. «Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал, а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. […] Мне больше ничего не страшно. Именно потому, что у меня дите. Названное в честь смелого человека. Который пел про лед под ногами майора», — призналась петербурженка.
Писатель, поэт и драматург, основатель Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Даниил Хармс родился 17 декабря 1905 года в Петербурге. Был репрессирован, арестован 23 августа 1941 года. Скончался в тюремной больнице 2 февраля 1942 года в Ленинграде. Реабилитирован 25 июля 1960 года. Поэт, драматург, детский писатель и член ОБЭРИУ Александр Введенский родился 23 ноября 1904 года в Петербурге. Подавляющее большинство «взрослых» текстов Введенского было опубликовано посмертно. 27 сентября 1941 года поэт был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита 19 декабря 1941 года.
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