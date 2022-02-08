В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по правам учителей после инцидента с чтением стихов Хармса

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с предложением создать в России институт уполномоченного по правам учителей. Его появление в стране поможет защитить школьных преподавателей от необоснованных нападок.
С инициативой о создании в России института уполномоченного по правам учителей Чернышов выступил после инцидента с петербургской учительницей Серафимой Сапрыкиной. Ее пришлось уйти по собственному желанию с должности педагога-организатора за чтение учащимся 10 класса стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса.
«В связи с последними событиями в одной из школ Санкт-Петербурга прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения в России должности уполномоченного по правам учителей. В настоящий момент педагогическое сообщество оказалось беззащитным перед реалиями современной жизни, и эту ситуацию пора менять», — отмечает Чернышов в письме вице-премьеру страны Татьяне Голиковой.
Борис Чернышов
Из обращения к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, выдержка по ТАСС:
Педагогов, и я констатирую это с огромной горечью, третируют по поводу и без повода, а ведь учитель делает все, чтобы будущее России было светлым, а дети в нашей стране получали достойное образование. Чиновники как регионального, так и федерального уровня, к сожалению, не так часто задумываются о проблемах педагогов.
В большинстве случаев учителям действительно не к кому обратиться. Они не пойдут к директору, который может уволить, и не пойдут к региональным чиновникам, которые замалчивают конфликты. А федеральные органы их просто не слышат.
Именно поэтому я прошу вас совместными усилиями создать новый институт в системе образования, который будет заниматься защитой прав учителей в нашей стране. А именно: ввести должность уполномоченного по защите прав педагогов в РФ.
Напомним, об увольнении из лицея петербургская учительница Серафима Сапрыкина рассказала в своем Facebook. Ее заставили уйти по собственному желанию с должности педагога-организатора за чтение учащимся 10 класса стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал восстановить в должности Сапрыкину и отметил, что административные работники должны «более чутко относиться к педагогам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также прокомментировал ситуацию с увольнением учительницы. По его мнению, информация нуждалась в проверке, так как «сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное».
Писатель, поэт и драматург, основатель Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Даниил Хармс родился 17 декабря 1905 года в Петербурге. Был репрессирован, арестован 23 августа 1941 года. Скончался в тюремной больнице 2 февраля 1942 года в Ленинграде. Реабилитирован 25 июля 1960 года. Поэт, драматург, детский писатель и член ОБЭРИУ Александр Введенский родился 23 ноября 1904 года в Петербурге. Подавляющее большинство «взрослых» текстов Введенского было опубликовано посмертно. 27 сентября 1941 года поэт был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита 19 декабря 1941 года.
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