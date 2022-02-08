В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по правам учителей после инцидента с чтением стихов Хармса

Из обращения к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, выдержка по ТАСС:

Педагогов, и я констатирую это с огромной горечью, третируют по поводу и без повода, а ведь учитель делает все, чтобы будущее России было светлым, а дети в нашей стране получали достойное образование. Чиновники как регионального, так и федерального уровня, к сожалению, не так часто задумываются о проблемах педагогов.

В большинстве случаев учителям действительно не к кому обратиться. Они не пойдут к директору, который может уволить, и не пойдут к региональным чиновникам, которые замалчивают конфликты. А федеральные органы их просто не слышат.

Именно поэтому я прошу вас совместными усилиями создать новый институт в системе образования, который будет заниматься защитой прав учителей в нашей стране. А именно: ввести должность уполномоченного по защите прав педагогов в РФ.