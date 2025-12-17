Начали строительство нулевого этапа ВСМ Петербург-Москва

Объект «Железнодорожная развязка на пятом километре» — один из ключевых и наиболее сложных элементов на входе ВСМ в Петербург. Его строительство проходит в условиях действующей инфраструктуры города.
«Сейчас видим, как идут работы. У нас хорошо развиваются участки 6 и 5. Это Москва и Тверь, где мы будем испытывать в 2027 году наш скоростной поезд, который строят в Верхней Пышме. Но очень важно было посмотреть вот эту точку — в Петербурге. Здесь город будет соприкасаться с ВСМ. Все должно сработать бесшовно и без сбоев. Проект имеет довольно жесткие сроки. Наша задача — все это успеть вовремя сделать. То, что нам строители здесь показали, доказывает, что мы идем в соответствии с планом», — подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев.
Указанный участок станет входом и выходом из города Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Объект «Железнодорожная развязка на 5 километре» позволит переключить электрички пригородного движения на новую станцию Волковская по временной схеме и освободить Московский вокзал на период его реконструкции.
«Станция Волковская, которая является грузовой, станет новой пассажирской. Работы ведутся сложные, но хорошими темпами. Правительство Петербурга подтверждает — все задачи, находящиеся в зоне ответственности города, выполняются в установленные сроки», — заявил губернатор Александр Беглов.
Сейчас на площадке ведут подготовку к строительству подпорных стен и замену земляного полотна. На объекте задействовано более 130 строителей и 32 единицы техники.
Ранее, в 2024 году, в Петербурге одобрили проект Терминала ВСМ-1 на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом. Разработали схему транспортного обслуживания станций магистрали, начали проектировать новые улицы, трассы и парковку.
Общая протяженность первой ВСМ между Москвой и Петербургом составит 679 км. Предусмотрено 9 этапов строительства. Первый, частично петербургский этап, назван «Обухово 2 — Великий Новгород ВСМ».
В октябре 2025 года стало известно, что новый участок метро «Лиговский проспект-2» к будущему терминалу ВСМ готовятся строить в Петербурге. На Красносельско-Калининской линии планируют запустить в ближайшее время вместе с проходческим щитом «Вера» другой комплекс такого же диаметра 5,6 м к перспективной станции «Лиговский проспект-2».
Недавно стало известно, что испытание поездов для ВСМ начнут летом 2027 года. ОАО «РЖД» для этих целей получит специальные составы к обозначенному сроку. К марту 2027 года поезда должны быть готовы к испытаниям.
Недавно стало известно, что проектирование ВСМ Петербург-Москва завершат к сентябрю. Сроки работ сдвинулись на пару месяцев из-за сложности проекта. Однако положительное заключение экспертизы на проект всех этапов высокоскоростной магистрали планируют выдать к 15 сентября.
Исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».
Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».
В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.
Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.
Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.
Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.
Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.
