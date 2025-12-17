Начали строительство нулевого этапа ВСМ Петербург-Москва

«Сейчас видим, как идут работы. У нас хорошо развиваются участки 6 и 5. Это Москва и Тверь, где мы будем испытывать в 2027 году наш скоростной поезд, который строят в Верхней Пышме. Но очень важно было посмотреть вот эту точку — в Петербурге. Здесь город будет соприкасаться с ВСМ. Все должно сработать бесшовно и без сбоев. Проект имеет довольно жесткие сроки. Наша задача — все это успеть вовремя сделать. То, что нам строители здесь показали, доказывает, что мы идем в соответствии с планом», — подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

Указанный участок станет входом и выходом из города Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Объект «Железнодорожная развязка на 5 километре» позволит переключить электрички пригородного движения на новую станцию Волковская по временной схеме и освободить Московский вокзал на период его реконструкции.

«Станция Волковская, которая является грузовой, станет новой пассажирской. Работы ведутся сложные, но хорошими темпами. Правительство Петербурга подтверждает — все задачи, находящиеся в зоне ответственности города, выполняются в установленные сроки», — заявил губернатор Александр Беглов.

Сейчас на площадке ведут подготовку к строительству подпорных стен и замену земляного полотна. На объекте задействовано более 130 строителей и 32 единицы техники.

Ранее, в 2024 году, в Петербурге одобрили проект Терминала ВСМ-1 на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом. Разработали схему транспортного обслуживания станций магистрали, начали проектировать новые улицы, трассы и парковку.

Общая протяженность первой ВСМ между Москвой и Петербургом составит 679 км. Предусмотрено 9 этапов строительства. Первый, частично петербургский этап, назван «Обухово 2 — Великий Новгород ВСМ».