Трагическое видео дня: в Кудрове рабочего IKEA застукали за уничтожением сковородок

Распродажа в IKEA продолжается, онлайн-покупки можно делать неспешно, ведь компания сняла ограничения по времени для выбора товаров и оформления заказа. Однако поторопиться все же стоит. Хотя бы ради сковородок, которые сотрудник IKEA с особой жестокостью уничтожал и выбрасывал. Показываем, как это было.
Очевидцы засняли на видео, как у магазина в Кудрове мужчина в желтом жилете сотрудника IKEA бьет сковородки о край мусорного контейнера, а потом выкидывает их. На ролик отреагировали в пресс-службе компании. Там пояснили, что уничтожить пришлось бракованную партию.
«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — цитирует компанию РИА Новости.
Напомним, финальная онлайн-распродажа IKEA стартовала в полночь 5 июля. Однако купить товары в последний раз россияне не смогли — функционал сайта, позволяющий сделать это, практически сразу перестал работать.
Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. Уже к 09:30 сделать это было нельзя — специалисты приступили к обработке полученных за время работы форму заявок и обещали и запустить прием новых «немного позже», советуя «следить за обновлениями на нашем сайте».
Однако этого не произошло ни «немного позже», ни через два дня — в ночь на 8 июля на сайте появилась заглушка, информирующая о том, что «наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится». Из-за нее был недоступен даже каталог — пользователи видели только размещенное на сайте сообщение.
Позже сайт IKEA вновь начал принимать заказы, но не у петербуржцев и москвичей — в двух столицах не осталось интервалов для доставки и самовывоза. В других регионах обзавестись товарами шведской компании получится, но только после «стояния» в электронной очереди.
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