Зачем сотрудник петербургской IKEA ломал и выкидывал сковородки? В одной цитате

Напомним, финальная онлайн-распродажа IKEA стартовала в полночь 5 июля. Однако купить товары в последний раз россияне не смогли — функционал сайта, позволяющий сделать это, практически сразу перестал работать.

Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. Уже к 09:30 сделать это было нельзя — специалисты приступили к обработке полученных за время работы форму заявок и обещали и запустить прием новых «немного позже».

Однако этого не произошло ни «немного позже», ни через два дня — в ночь на 8 июля на сайте появилась заглушка, информирующая о том, что «наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится». Из-за нее был недоступен даже каталог — пользователи видели только размещенное на сайте сообщение.

Позже сайт IKEA вновь начал принимать заказы, но не у петербуржцев и москвичей — в двух столицах не осталось интервалов для доставки и самовывоза. В других регионах обзавестись товарами шведской компании получалось, но только после «стояния» в электронной очереди.

Еще позднее IKEA и вовсе ограничила время онлайн-покупок в России до 15 минут. Сейчас ограничение уже упразднено, но электронная очередь по-прежнему сохраняется как обязательная.