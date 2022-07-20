IKEA перестала ограничивать время онлайн-покупок на сайте. Но электронная очередь сохранена

Теперь сделать онлайн-покупку на сайте IKEA можно неспешно — компания перестала ограничивать время для выбора товаров и оформления заказа. Однако «постоять» в электронной очереди все-таки придется.
На сайте IKEA по-прежнему остается заглушка, оповещающая о нахождении на странице ожидания. Время «стояния» в электронной очереди зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа — покупателям советуют не обновлять страницу, чтобы сохранить свое место в очереди.
Ограничение времени для совершения онлайн-покупки, введенное ранее, теперь упразднено — у покупателя будет неограниченное время для того, чтобы обзавестись необходимыми товарами. «После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — сообщается на сайте IKEA.
Напомним, финальная онлайн-распродажа IKEA стартовала в полночь 5 июля. Однако купить товары в последний раз россияне не смогли — функционал сайта, позволяющий сделать это, практически сразу перестал работать.
Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. Уже к 09:30 сделать это было нельзя — специалисты приступили к обработке полученных за время работы форму заявок и обещали и запустить прием новых «немного позже», советуя «следить за обновлениями на нашем сайте».
Однако этого не произошло ни «немного позже», ни через два дня — в ночь на 8 июля на сайте появилась заглушка, информирующая о том, что «наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится». Из-за нее был недоступен даже каталог — пользователи видели только размещенное на сайте сообщение.
Позже сайт IKEA вновь начал принимать заказы, но не у петербуржцев и москвичей — в двух столицах не осталось интервалов для доставки и самовывоза. В других регионах обзавестись товарами шведской компании получится, но только после «стояния» в электронной очереди.
Комментарии (0)