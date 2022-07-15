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Новый дизайн «Подорожников» посвятили транспортной реформе Петербурга

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В кассах метрополитена появились «Подорожники», посвященные новой модели транспортного обслуживания — так называемой транспортной реформе. Рассказываем, где их можно найти.

ГУП "Петербургский метрополитен"

Реализация новых «Подорожников» началась сегодня, 15 июля. Найти проездные билеты в дизайне, посвященном транспортной реформе, можно на станциях «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Гражданский проспект», «Купчино», «Парнас», «Приморская», «Рыбацкое», «Международная», «Улица Дыбенко» и «Комендантский проспект» с момента начала их работы. Отмечается, что тираж проездных ограничен.

Транспортная реформа в Петербурге: разбирают урбанист и транспортный инженер

Напомним, в рамках проведения транспортной реформы властями Петербурга планируется закупить в общей сложности 3 тысячи новых автобусов, которые заменят собой маршрутки. В это число входят 227 автобусов, работающих на природном газе, которые должны поступить по договору на поставку в лизинг. 

Второй этап транспортной реформы стартовал 1 июля. 20 новых маршрутов и отказ от маршруток — рассказываем об изменениях. Позже Комитет по транспорту Петербурга внес изменения в третий этап реформы, которая должна начаться 15 июля. Вместо новых автобусов на некоторых маршрутах временно выходить будут старые.

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