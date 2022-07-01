В Петербурге скорректировали третий этап транспортной реформы. На некоторых маршрутах будут работать старые автобусы

«На большинство маршрутов перевозчика «Вест-Сервис» выйдут старые автобусы», — рассказал изданию источник в Смольном. При этом в компании «Питеравто» заявили, что все маршруты будут работать. Тем не менее в компании отметили, что сейчас «все сложно с поставками» газовых автобусов.

«Комитет по транспорту столкнулся с непростой ситуацией: после 15 июля старые договоры не продлить, так как вступает в полную силу 220–ФЗ, а по новым контрактам эта техника никак не соответствует техзаданию и город не имеет права оплачивать ее транспортную работу», — рассказал Владислав Булгаков, главный редактор портала «Транспорт СПб».

По его мнению, единственный возможный вариант — объявить тендеры на обслуживание этих маршрутов старой техникой на короткий срок. Однако деньги уже заложены на новые контракты, поэтому, как считает Булгаков, Комтранс подготовил примечания с отмененными социальными маршрутами.