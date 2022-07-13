В Петербург поставят 227 новых автобусов, работающих на природном газе

Всего Государственная транспортная лизинговая компания передаст петербургскому перевозчику ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» 227 новых автобусов VOLGABUS, работающих на природном газе — сжиженном и компримированном. На приобретение автобусов для передачи городу компания выделит 2 миллиарда рублей, поставки обещают начать уже в этом году.

«Крупная партия автобусов позволит обновить устаревший локальный автопарк и повысить комфорт поездок по городу, что отвечает задачам транспортной реформы Санкт-Петербурга», — считают в компании.

Напомним, в рамках проведения транспортной реформы властями Петербурга планируется закупить в общей сложности 3 тысячи новых автобусов, которые заменят собой маршрутки. Машины будут доступными для маломобильных групп населения, а также оснащены бортовым оборудованием, позволяющим пассажирам заряжать мобильные устройства, производить оплачивать проезд и получать необходимую информацию. Единый цвет транспорта выбран горожанами — лазурный.