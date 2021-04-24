Почти 3 тысячи автобусов закупит Петербург в рамках транспортной реформы

За 70 рабочих дней до начала реформы производители поставят в Петербург 2 801 автобус большого, среднего и малого классов. Транспорт должны выпустить не раньше января 2021 года.

Автобусы будут доступными для маломобильных групп населения, оснащены бортовым оборудованием, позволяющим пассажирам заряжать мобильные устройства, производить оплачивать проезд и получать необходимую информацию. Единый цвет транспорта выбран горожанами – лазурный.