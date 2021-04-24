Почти 3 тысячи автобусов закупит Петербург в рамках транспортной реформы

К 2022 году Петербург получит почти 3 тысячи новых автобусов — они должны заменить городские маршрутки, согласно транспортной реформе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
За 70 рабочих дней до начала реформы производители поставят в Петербург 2 801 автобус большого, среднего и малого классов. Транспорт должны выпустить не раньше января 2021 года.
Автобусы будут доступными для маломобильных групп населения, оснащены бортовым оборудованием, позволяющим пассажирам заряжать мобильные устройства, производить оплачивать проезд и получать необходимую информацию. Единый цвет транспорта выбран горожанами – лазурный.
Напомним, масштабное изменение схемы работы общественного транспорта в Петербурге было намечено на лето 2020 года. План многократно корректировался, однако был окончательно утвержден в феврале этого года. Согласно ему, сократят не только «маршрутки», но и число автобусных маршрутов — с 651 до 472 линий, что позволит избавиться от их дублирования. Кроме того, все маршруты будут переведены на регулируемый тариф.
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