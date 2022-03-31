Транспортная реформа в Петербурге: разбирают урбанист и транспортный инженер

Урбанист, автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе»:

«Сейчас можно уверенно сказать, что цель этой реформы, на мой взгляд, свелась к замене маршруток на автобусы и изменению формата контрактов. А ведь она могла и должна была была дать городу более масштабные и качественные изменения, которые теперь будут отложены на годы.

Ограниченность поставленных целей уменьшает и эффекты, как положительные, так и отрицательные. Для пассажиров уже использовавших долгосрочные и льготные проездные станут без дополнительной оплаты доступны новые направления, которые ранее обслуживались. На части маршрутов исчезнут кондукторы, а сами бывшие маршрутки начнут работать со стабильными интервалами и во внепиковые часы, когда им работать было не выгодно. Сейчас работа вне пика будет по умолчанию оплачена городом. Еще из хорошего — долгожданный пересадочный тариф «60 минут». Говоря о минусах, можно аналогично отметить, что для тех, кто ранее использовал наличную оплату или электронный кошелек наоборот станут недоступны ряд направлений, где будут отменены маршрутки. По сути, то на то: кому-то лучше, кому-то хуже.

Говоря же о глобальных минусах, стоит вернуться к вопросу о цели. Узкая цель — заменить маршрутки — выбросила за борт ряд долгожданных улучшений: новую маршрутную сеть, увеличение роли наземного электрического транспорта, введение выделенных полос, обустройство удобных пересадок между маршрутами.

При реализации новых контрактов на перевозки вполне можно было перепланировать всю маршрутную сеть целиком с учетом реалий современного Петербурга. Однако реформа ограничилась выборочной заменой маршруток автобусами. Если вспомнить, что ранее маршрутки аналогично выборочно заменили трамваи и троллейбусы, а те, когда-то не менее стихийно в течение долгих лет перенаправлялись и продлевались, мы получаем, что новая маршрутная сеть — это ни что иное, как трамвайная сеть Ленинграда 1930-1950-х, скорректированная в очередной, 125-й раз. Не новая сеть для современного города, а что-то, что было придумано для совершенно другого города в другой стране. Это — как если бы вы не покупали каждый раз ребенку одежду, когда он растет, а многократно удлиняли и перештопывали его самую первую распашонку. Что обидно — этот безнадежно устаревший мутант останется с нами еще нам 5 лет, пока будут действовать новые контракты. И, конечно, все эти же 5 лет в такой же стагнации будут оставаться и выделенные полосы, и электротранспорт, и пассажирская инфраструктура».