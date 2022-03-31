Транспортная реформа в Петербурге: разбирают урбанист и транспортный инженер

Уже завтра, с 1 апреля, Петербург начнет переходить на новую транспортную модель, одной из целей которой является замена маршруток на автобусы. «Собака.ru» узнала у урбаниста и автора телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгия Фролова и транспортного инженера бюро OTS Lab, автора телеграм-канала «Город в движении» Дмитрия Баранова о плюсах и минусах реформы и о том, сможет ли она действительно улучшить нашу жизнь.
Георгий Фролов
Урбанист, автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе»:
«Сейчас можно уверенно сказать, что цель этой реформы, на мой взгляд, свелась к замене маршруток на автобусы и изменению формата контрактов. А ведь она могла и должна была была дать городу более масштабные и качественные изменения, которые теперь будут отложены на годы.
Ограниченность поставленных целей уменьшает и эффекты, как положительные, так и отрицательные. Для пассажиров уже использовавших долгосрочные и льготные проездные станут без дополнительной оплаты доступны новые направления, которые ранее обслуживались. На части маршрутов исчезнут кондукторы, а сами бывшие маршрутки начнут работать со стабильными интервалами и во внепиковые часы, когда им работать было не выгодно. Сейчас работа вне пика будет по умолчанию оплачена городом. Еще из хорошего — долгожданный пересадочный тариф «60 минут». Говоря о минусах, можно аналогично отметить, что для тех, кто ранее использовал наличную оплату или электронный кошелек наоборот станут недоступны ряд направлений, где будут отменены маршрутки. По сути, то на то: кому-то лучше, кому-то хуже.
Говоря же о глобальных минусах, стоит вернуться к вопросу о цели. Узкая цель — заменить маршрутки — выбросила за борт ряд долгожданных улучшений: новую маршрутную сеть, увеличение роли наземного электрического транспорта, введение выделенных полос, обустройство удобных пересадок между маршрутами.
При реализации новых контрактов на перевозки вполне можно было перепланировать всю маршрутную сеть целиком с учетом реалий современного Петербурга. Однако реформа ограничилась выборочной заменой маршруток автобусами. Если вспомнить, что ранее маршрутки аналогично выборочно заменили трамваи и троллейбусы, а те, когда-то не менее стихийно в течение долгих лет перенаправлялись и продлевались, мы получаем, что новая маршрутная сеть — это ни что иное, как трамвайная сеть Ленинграда 1930-1950-х, скорректированная в очередной, 125-й раз. Не новая сеть для современного города, а что-то, что было придумано для совершенно другого города в другой стране. Это — как если бы вы не покупали каждый раз ребенку одежду, когда он растет, а многократно удлиняли и перештопывали его самую первую распашонку. Что обидно — этот безнадежно устаревший мутант останется с нами еще нам 5 лет, пока будут действовать новые контракты. И, конечно, все эти же 5 лет в такой же стагнации будут оставаться и выделенные полосы, и электротранспорт, и пассажирская инфраструктура».
Транспортный инженер бюро OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении»:
«Транспортная реформа связана с требованием действующего законодательства, которое обязывает города России выбрать единый тип обслуживания для всех маршрутов: либо работа перевозчиков по регулируемому тарифу, либо по нерегулируемому. Петербург выбрал первый вариант — когда перевозчик зарабатывает, не исходя из количества пассажиропотока, а — за количество рейсов. Так, мы обеспечиваем стабильную работу общественного транспорта в течение всего дня и на всей его территории, а перевозчик не терпит убытки. Реформа подразумевает снижение дублирования маршрутов, позволяет распределить прибыль и затраты по всем направлениям и рационально использовать подвижной состав разных классов, обеспечивая высокую частоту движения.
Из минусов, прежде всего, можно отметить неизбежное изменение привычной маршрутной сети. Для уменьшения дублирования некоторые удобные длинные маршруты будут укорочены или отменены — это приведет к увеличению количества пересадок. Но пересадочный тариф, позволит петербуржцам не платить повторно. А если увеличить частоту движения транспорта и создать удобные остановки, тогда пересадки будут не такими чувствительными. Одновременно с этим необходимо увеличить средней скорости движения подвижного состава за счет мер организации движения.
Насколько эта реформа улучшит жизнь горожан? Вопрос сложный. Положительная динамика точно будет, но все зависит от качества реализации. Изменения необходимы, потому что только так город сможет эффективно организовать перевозки и повысить безопасность движения, отказавшись от паразитирующих на транспортной системе маршруток. Конечно, будут определенные проблемы, но это не разовое мероприятие, а окно возможностей для дальнейшего развития».
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