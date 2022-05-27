В Петербурге стартует второй этап транспортной реформы. Вот список всех изменений

1 июня в Петербурге стартует второй этап новой модели транспортного обслуживания — так называемой транспортной реформы. 20 новых маршрутов и отказ от маршруток — рассказываем, что изменится.
В рамках второго этапа транспортной реформы в Петербурге начнут курсировать 20 новых маршрутов:
- № 52 «Метро «Проспект Ветеранов» — улица Бурцева»;
- № 68А «Счастливая улица — посёлок Ленино»;
- № 103 «Метро «Проспект Ветеранов» — платформа Старый Петергоф»;
- № 145Б «Кировский завод — Красное Село, Геологическая улица, 75»;
- № 202 «Станция Ручьи — Глухарская улица»;
- № 204 «Комсомольская площадь — Ломоносов, вокзал» (экспресс);
- № 205 «Метро «Балтийская» — метро «Нарвская»;
- № 219 «Метро «Удельная» — ЖК «Новоорловский»;
- № 239 «Петергофское шоссе — ТК «МЕГА Дыбенко»;
- № 240 «Проспект Культуры — деревня Новая»;
- № 241 «Улица Грибакиных — метро «Проспект Ветеранов»;
- № 249 «Станция Ручьи — метро «Приморская»;
- № 252 «Улица Костюшко — Павловск, Звериницкая улица»;
- № 253 «Метро «Купчино» — площадь Александра Невского»;
- № 256 «Проспект Маршала Жукова — метро «Купчино»;
- № 258 «Метро «Старая Деревня» — Глухарская улица»;
- № 288 «Метро «Купчино» — улица Маршала Тухачевского»;
- № 294 «Метро «Старая Деревня» — станция Ручьи»;
- № 297 «Проспект Маршала Жукова — метро «Проспект Ветеранов»;
- № 343 «Метро «Проспкет Ветеранов» — Ломоносов, вокзал».
С 1 июня будет восстановлено движение одного маршрута — № 62 «Ул. Костюшко — Московские ворота».
Изменится трасса 12 маршрутов:
- № 62 «Ул. Костюшко — Московские ворота» (объединение маршрутов №№ 62 и 156);
- № 66 «Кировский завод — Путиловская наб.» (продление по Путиловской наб.);
- № 70 «Двинская ул. — Сенная пл. — Двинская ул.» (продление по Путиловской наб.);
- № 71 «Двинская ул. — Сенная пл. — Двинская ул.» (продление по Путиловской наб.);
- № 97 «Ул. Коллонтай — Троицкое поле» (продление до Рыбацкого);
- № 116 «Звездная ул. — Большой Смоленский пр.» (продление до Московского шоссе, 33);
- № 147 «Станция Красное Село — Южное кладбище» (продление в Красном Селе до Октябрьской ул., продление от Южного кладбища до метро «Московская» и ул. Костюшко);
- № 197 «Звездная ул. — Звездная ул.», кольцевой (новая трасса «Звёздная ул. — Московское шоссе — пос. Ленсоветовский — Московская Славянка);
- № 481 «Кировский завод — Ропша» (в Красном Селе перенос трассы на Ивангородский пр.);
- № 481 «Кировский завод — Ропша» (в Красном Селе перенос трассы на Ивангородский пр.);
- № 482 «Кировский завод — Шелково» (в Красном Селе перенос трассы на Ивангородский пр.);
- № 482В «Кировский завод — Каськово» (в Красном Селе перенос трассы на Ивангородский пр.).
Закроется один социальный маршрут — № 372. Его трасса полностью покрывается новым маршрутом № 252.
Закроются 32 коммерческих маршрута с заменой социальными:
- К-16/К-53А — заменяются новым автобусом № 253;
- К-28К — усиливается автобус № 28;
- К-32 — заменяется новыми автобусами № 222, 230;
- К-40 — заменяется новым автобусом № 219;
- К-44 — заменяется новым автобусом № 249;
- К-52 — заменяется новым автобусом № 52;
- К-66 — усиливается автобус № 66;
- К-68А — заменяется новым автобусом № 68А;
- К-72 — дублируется автобусом № 283 (открыт 1 апреля);
- К-94 — заменяется новым автобусом № 294;
- К-96 — дублируется автобусом № 96 (усилен с 1 апреля);
- К-97 — усиливается автобус № 97;
- К-101 — заменяется новым автобусом № 202;
- К-115 — дублируется автобусом № 290 (открыт 1 апреля), усиливаются автобусы № 70/ 71;
- К-116 — усиливается автобус № 116;
- К-149 — заменяется новым автобусом № 249;
- К-167 — дублируется автобусом № 21 (открыт 1 апреля);
- К-176 — дублируется автобусом № 176 (усилен 1 апреля) и новым автобусом № 249;
- К-202 — дублируется автобусом № 388 (усилен 1 апреля);
- К-216 — заменяется новым автобусом № 256;
- К-235 — усиливается автобус № 160;
- К-287 — дублируется автобусом № 186;
- К-297 — заменяется новым автобусом № 297;
- К-339 — заменяется новым автобусом № 239;
- К-343 — заменяется новым автобусом № 343;
- К-369 — дублируется автобусом № 185 (усилен 1 апреля);
- К-388 — заменяется новым автобусом № 288;
- К-402 — усиливается автобус № 273;
- К-404 — заменяется новым автобусом № 204;
- К-420 — дублируется автобусом № 210 и новым автобусом № 204;
- К-424 — дублируется автобусом № 210 и новым автобусом № 204;
- К-424А — заменяется новым автобусом № 204.
Кроме того, 57 автобусных маршрутов начнут работу по новым правилам: 1Л, 2Л, 17, 23, 28, 37, 52, 62, 66, 68А, 70, 71, 98, 103, 116, 135, 138, 139, 145Б, 147, 150, 155, 160, 174, 175, 197, 201, 202, 204, 205, 219, 239, 240, 241, 249, 252, 253, 256, 258, 288, 294, 297, 343, 347, 348, 349, 352, 360, 469, 469А, 481, 482, 482В, 484, 485, 489, 494.
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