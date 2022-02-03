Больницы Петербурга продолжают перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19. В том числе детские

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, на сегодняшний день под прием больных с СОVID-19 развернуты 60 детских инфекционных коек в Детской Городской больнице №22 в Колпино, еще 35 — в Педиатрическом университете. С сегодняшнего дня, 3 февраля, перепрофилированы 540 инфекционных коек в Городской больнице №20, а также 100 мест в седьмом павильоне «Ленэкспо».

Согласно информационной справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 3 февраля развернуто в общей сложности 9 839 коек, с коронавирусом работает 21 стационар — 18 городских и 3 федеральных. Свободный коечный фонд оценивается в 31,76%. Уже более 240 тысяч петербуржцев проходят лечение на дому с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденным коронавирусом. При этом доля тяжелых больных в стационарах снизилась до 17%.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы.