Цифра дня: более 240 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса и ОРВИ на дому

По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах города снизилась до 17%. Между тем число лиц с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденным заболеванием, находящихся под медицинским наблюдением, практически достигло 250 тысяч. Из них более 240 тысяч проходят лечение на дому.

Согласно информационной справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 2 февраля на на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 7 673 человека. 4 272 петербуржца отправлены на карантин, 157 находятся в обсервации в пансионате «Балтиец».

2 357 566 петербуржцев привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), в том числе 507 детей. 2 890 598 человек закончили цикл вакцинации, запас доз вакцины составляет 715 953. Всего в городе развернуто 9 199 коек для заболевших коронавирусом, свободный фонд — 30,84%.

Напомним, 28 февраля число петербуржцев, которые лечились от коронавируса дома, составляло почти 80 тысяч. К тому моменту в городе было развернуто 8 687 коек в 20 стационарах — 17 городских и 3 федеральных. Свободный коечный фонд оценивался в 45,08%.