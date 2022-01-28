Мусора не хватило: «Фонтанка» показала видео со съемок клипа Шнурова

«Фонтанка» показала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как снимали клип Сергея Шнурова, вызвавшего бурную реакцию как у чиновников, так и у простых петербуржцев. Вероятно создателям ролика показалось недостаточным количество мусора, которое было на импровизированной съемочной площадке, что они привезли с собой еще.
Камера видеонаблюдения засняла 15 января двор на улице Ефимова, где предположительно снимали нашумевший клип. Контейнерная площадка также попала в объектив. В баках уже находился мусор, но постановщикам ролика, похоже, этого было недостаточно. На записи видно, как автомобиль каршеринга подъезжает к месту, а из него выгружают пакеты и складывают их возле мусорных контейнеров.
После этого повторяют экспозицию кадров из клипа Шнурова «Пока так»: на контейнер садится девушка в черной одежде, а перед мусорными баками появляется человек в оранжевой спецовке — в похожей был и сам музыкант в ролике.
Предполагается, что камера видеонаблюдения сняла процесс создания клипа: похожие декорации и персонажи, и снято видео было утром того же дня, когда в Сети появилась песня солиста группировки «Ленинград». На вопрос «Фонтанки», куда подевались привезенные пакеты, лидер группы не стал комментировать.
Напомним, музыкальная группировка Сергея Шнурова «Ленинград» записала новый клип «Покаянная», в которой музыкант признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и горы неубранного мусора.
А ранее первый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так», опубликованный вечером 15 января, посмотрели более 1 миллиона человек. Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге.
После этого волна недовольства клипом фронтмена рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова про коммунальные проблемы Петербурга выросла. Ранее о нем неодобрительно высказывался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, теперь к нему присоединились вице-губернатор Петербурга, депутат Госдумы, художественный руководитель Александринского театра и генеральный директор Государственной академической капеллы Петербурга.
А уже 22 января (ровно через неделю после публикации клипа «Пока так») Шнуров вновь высмеял петербургские власти и лично губернатора, на этот раз не в песне, а в стихотворении (оно, к слову, набрало больше 50 тысяч лайков в Instagram Шнурова).
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После этих событий, 25 января группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Dj Big Love — Одна Нога». В нем показали нарезку из падений людей на гололеде, а также лавин снега с крыш и летящих сосулек.в это же время на канале появилась та же самая композиция, но с другим видеорядом, и называется «Ритм и мелодия» за авторством «Ленинграда» & Зои.
А 27 января Сергей Шнуров высмеял введение Fan ID в новой песне «Па-спорт» группировки «Ленинград». «Может, хватит улучшать житуху нашу? А то паспорта придумают на вздох!» — говорится в тексте.
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