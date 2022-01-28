Мусора не хватило: «Фонтанка» показала видео со съемок клипа Шнурова

Камера видеонаблюдения засняла 15 января двор на улице Ефимова, где предположительно снимали нашумевший клип. Контейнерная площадка также попала в объектив. В баках уже находился мусор, но постановщикам ролика, похоже, этого было недостаточно. На записи видно, как автомобиль каршеринга подъезжает к месту, а из него выгружают пакеты и складывают их возле мусорных контейнеров.

После этого повторяют экспозицию кадров из клипа Шнурова «Пока так»: на контейнер садится девушка в черной одежде, а перед мусорными баками появляется человек в оранжевой спецовке — в похожей был и сам музыкант в ролике.

Предполагается, что камера видеонаблюдения сняла процесс создания клипа: похожие декорации и персонажи, и снято видео было утром того же дня, когда в Сети появилась песня солиста группировки «Ленинград». На вопрос «Фонтанки», куда подевались привезенные пакеты, лидер группы не стал комментировать.