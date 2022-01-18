Петербуржцы поставили скейтборд на полозья от коньков и сделали кикфлип на льду в «Севкабель Порту»

«Первое, что представила, когда посмотрела, это как доска не прокрутилась и чел встал ногами на лезвие…», «Лучше колесами по ногам схлопотать, чем лезвием. Катаюсь не я, но стремно мне», «В принципе можно было и на каток не идти, а передвигаться по городу», — пишут в комментариях петербуржцы. Но таких мнений меньшинство — чаще всего горожане отправляют восторженные эмодзи.