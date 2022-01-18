18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербуржцы поставили скейтборд на полозья от коньков и сделали кикфлип на льду в «Севкабель Порту»

Поделиться:

Петербуржцы, открывшие в «Севкабель Порту» музей скейтбординга, поставили скейт на полозья от коньков и сделали кикфлип на льду «Катка у моря». Посмотрите, как это было — отвлекитесь от новостей о плохой уборке снега в Петербурге!

«Первое, что представила, когда посмотрела, это как доска не прокрутилась и чел встал ногами на лезвие…», «Лучше колесами по ногам схлопотать, чем лезвием. Катаюсь не я, но стремно мне», «В принципе можно было и на каток не идти, а передвигаться по городу», — пишут в комментариях петербуржцы. Но таких мнений меньшинство — чаще всего горожане отправляют восторженные эмодзи.

Знакомьтесь, Павел Трифонов — скейтбордист с 33-летним стажем открыл музей в «Севкабель Порту». Там есть доска, покрытая сусальным золотом Спаса-на-Крови

Поддерживают петербуржцев в эту непростую зиму абсолютно все — от Сергея Шнурова с колким видео на песню «Пока так» до паблика «Страдающее средневековье». Показываем их новый мем о том, как житель города едет на работу, и вытираем скупую слезу. 

От Розенбаума до Шнурова: кто, как и за что высмеивал уборку петербургских улиц в этом сезоне

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: