Музей скейтбординга в «Севкабель Порту» открыла команда магазина Skateshop 55 и школы «Вираж». В экспозицию вошли первые в СССР самодельные скейтборды, доски легендарного Тони Хоука с его автографом, редкие кеды Nike SB с подписью Эрика Костона. Даже дека, покрытая сусальным золотом, оставшимся от реставрации Спаса на Крови!

Музей скейтбординга будет работать на постоянной основе на Детском этаже — слева от входных ворот «Севкабель Порта». Вход свободный, но ребята с удовольствием примут донейшн.