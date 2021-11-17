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Доски 80-х, редкие кеды и сусальное золото Спаса на Крови: в «Севкабель Порту» открылся музей скейтбординга

В «Севкабель Порту» открылся музей скейтбординга. Доски 80-х, редкие кеды и при чем здесь сусальное золото Спаса на Крови? Рассказываем, что посмотреть.

Музей скейтбординга в «Севкабель Порту» открыла команда магазина Skateshop 55 и школы «Вираж». В экспозицию вошли первые в СССР самодельные скейтборды, доски легендарного Тони Хоука с его автографом, редкие кеды Nike SB с подписью Эрика Костона. Даже дека, покрытая сусальным золотом, оставшимся от реставрации Спаса на Крови!

Музей скейтбординга будет работать на постоянной основе на Детском этаже — слева от входных ворот «Севкабель Порта». Вход свободный, но ребята с удовольствием примут донейшн.

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