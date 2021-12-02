Знакомьтесь, Павел Трифонов — скейтбордист с 33-летним стажем открыл музей в «Севкабель порту». Там есть доска, покрытая сусальным золотом Спаса-на-Крови

О скейтбординге

Мне 47 лет, из них 33 года — занимаюсь скейтбордингом. В 1987-м у моего одноклассника Андрея появилась доска «Спорт», и мы начали кататься на ней вместе. У этой модели не было киктейла — специального загиба в задней части, который позволял выполнять прыжки, — поэтому единственное, что можно было выполнить из трюков — объезжать фишки на асфальте. Через два года на большие экраны вышел фильм «Достигай невозможного», на улицы Ленинграда хлынула толпа подростков, пытавшихся повторить трюки актеров. Многие прибегали к хитростям: сверлили специальные отверстия в досках и продевали через них веревку, чтобы притягивать к себе скейт, — так и заезжали на поребрик.

В 1992-м на первые заработанные деньги поехал в Саратов на Открытый чемпионат России по скейтбордингу и стал серебряным призером. Несколько лет участвовал в соревнованиях разного масштаба, но по иронии судьбы занимал только вторые и третьи места.