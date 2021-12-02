Знакомьтесь, Павел Трифонов — скейтбордист с 33-летним стажем открыл музей в «Севкабель порту». Там есть доска, покрытая сусальным золотом Спаса-на-Крови

Скейтбордист с 33-летним стажем Павел Трифонов открыл в «Севкабель Порту» музей, где представил раритетные атрибуты культуры экстремального спорта из личной коллекции — от доски, расписанной сусальным золотом, и тематических самиздатов до самодельного велоскейта и вещей Тони Хоука с автографами. «Собака.ru» поговорила с автором идеи Павлом Трифоновым о новой неформальной достопримечательности, ради которой стоит приехать в Петербург.
О скейтбординге
Мне 47 лет, из них 33 года — занимаюсь скейтбордингом. В 1987-м у моего одноклассника Андрея появилась доска «Спорт», и мы начали кататься на ней вместе. У этой модели не было киктейла — специального загиба в задней части, который позволял выполнять прыжки, — поэтому единственное, что можно было выполнить из трюков — объезжать фишки на асфальте. Через два года на большие экраны вышел фильм «Достигай невозможного», на улицы Ленинграда хлынула толпа подростков, пытавшихся повторить трюки актеров. Многие прибегали к хитростям: сверлили специальные отверстия в досках и продевали через них веревку, чтобы притягивать к себе скейт, — так и заезжали на поребрик.
В 1992-м на первые заработанные деньги поехал в Саратов на Открытый чемпионат России по скейтбордингу и стал серебряным призером. Несколько лет участвовал в соревнованиях разного масштаба, но по иронии судьбы занимал только вторые и третьи места.
В Петербурге на 2000-е годы пришелся расцвет скейтбординга. Энтузиасты смотрели на западных спортсменов и перенимали культуру. Один из них — Сергей Пукшанский — начал активно развивать движение в Петербурге. Он организовал мероприятия под флагом FXS (Федерации экстремальных видов спорта) и запустил бренд «Матрикс», к которому сразу присоединились я и мой товарищ Петр Коротаев. Вместе мы создали производство полного цикла.
Через три года приобрел домен skateshop.ru, где первое время публиковал фотографии с соревнований, а позже начал выставлять на продажу доски и чехлы на них. Постепенно сформировался собственный бренд Skateapparel. В 2008-м году на Пионерской открыл пространство «Скейтдом», где можно было обучиться скейтбордингу и приобрести товары для катания. Затем совместно с подругой Екатериной Пукшанской организовал проект Skate Art — это большая выставка скейтбордов, переосмысленных художниками. После стольких лет погружения в культуру, решил, что настал мой черед нести ее в массы, и организовал музей.
Что представлено в музее?
На экспозиции представлены самые разные вещи из моей личной коллекции, собранной за 30 лет: от самодельных советских досок до скейтборда известного профессионала Тони Хоука с его автографом. Большую часть выставки составляют расписные деки с проекта Skate Art. Среди экспонатов можно найти и реактивный скейтборд, и даже золотую доску — работу художника Алексея Дизи. Согласно легенде, она покрыта не краской, а настоящим сусальным золотом, которое осталось с реставрации Спаса-на-Крови.
Среди самых необычных предметов стоит выделить самодельный скейтборд из дерева моего друга Сергея Брайна, и велойскейт — гибрид велосипеда и скейтборда. Еще в 1989-м году увидел его чертеж в журнале «Юный техник» и попытался создать нечто подобное. Но мое изобретение оказалось непригодным для катания. Только в зрелом возрасте решил испытать судьбу еще раз — взял за основу каркас от BMX и собрал современную интерпретацию велоскейта.
Помимо этого в музее представлены кассеты и DVD-диски художественных и документальных фильмов, большая коллекция знаменитого журнала Thrasher и российские самиздаты, посвященные культуре скейтбординга. Например, есть саратовский журнал «Скейт-новости», выпущенный в 1993-м году, — это сборник материалов, часть из которых отксерокопированы из европейских изданий.
Как посетить музей?
Увидеть выставку, посмотреть старые фильмы и почитать редкие российские и зарубежные издания можно бесплатно (или за донейшен) в любой день с 12:00 до 20:00 на Детском этаже — слева от входных ворот «Севкабель Порта». Для посетителей есть аудиогид с подробным рассказом о коллекции, но иногда и самостоятельно провожу экскурсии. Предварительная запись не требуется.
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