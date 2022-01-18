Поддерживают петербуржцев в эту непростую зиму абсолютно все — от Сергея Шнурова с колким видео на песню «Пока так» до паблика «Страдающее средневековье». Показываем их новый мем о том, как житель города едет на работу, и вытираем скупую слезу.
«Дорогие, лучи поддержки. Всё куда-то катимся», — подписали пост с мемом его авторы. «Мы еще реально шипы пристегиваем к обуви», «А клюв для того, чтобы ловить куски льда, летящие с крыш», «Вжух, вжух, че-то я не вывожук», «Именно так и добиралась сегодня», — комментируют подписчики.
Пока одни петербуржцы стоят в очереди в приемном отделении НИИ Джанелидзе с ушибами и переломами, другие решают проблему оригинально — передвигаются по обледенелым улицам Петербурга на коньках. А еще пытаются самостоятельно разобраться с проблемой обледеневших улиц и покупают 250 килограмм песка, чтобы раздать его всем желающим.
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