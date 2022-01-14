Глава центра Гамалеи неожиданно для себя переболел «омикрон»-штаммом. И заявил, что все дело в «Спутнике V»

О том, как переболел коронавирусом — цитата по РИА «Новости»:

Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован.