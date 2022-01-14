Глава центра Гамалеи неожиданно для себя переболел «омикрон»-штаммом. И заявил, что все дело в «Спутнике V»

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург неожиданно для себе переболел «омикрон»-штаммом коронавируса. Факт инфицирования подтвердил тест на антитела, тогда как никаких симптомов болезни не последовало. Он связывает это действием разработки центра — вакциной «Спутник V».
Александр Гинцбург
О том, как переболел коронавирусом — цитата по РИА «Новости»:
Те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки.
Президент Владимир Путин заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма. Вариант «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Официальные же данные говорят о почти 700 заболевших новой мутацией вируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе.
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