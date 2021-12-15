«Создадим много проблем для людей под Новый год»: Путин — о QR-кодах на транспорте

Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах были внесены на рассмотрение Госдумы 12 ноября. В первом, «О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"», гражданам предлагают посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотвода.

Во втором законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"» говорится о порядке применения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Первое чтение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах в России было назначено на 16 декабря. Позже появилась информация о том, что законы Госдума может не успеть принять до конца года. Ранее авиакомпания S7 высказалась по поводу введения QR-кодов при покупке билетов на самолет. Представители перевозчика не поддерживают подобную инициативу. В свою очередь «Аэрофлот» уже начал подготовку к внедрению системы проверки электронных сертификатов о вакцинации.

Позже Минтранс отказался от идеи проверять сертификаты о вакцинации на этапе продажи. Но прививка от коронавируса для перелетов все равно будет нужна — ее наличие будут проверять перед регистрацией на рейс. Кроме того, российские авиакомпании предложили лишать компенсации пассажиров, которые купили самые дешевые невозвратные билеты и при этом не имеют QR-кода о вакцинации к моменту вылета.