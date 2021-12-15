«Создадим много проблем для людей под Новый год»: Путин — о QR-кодах на транспорте

Президент России Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте перед Новым годом. По его мнению, принятие соответствующего законопроекта в канун 2022-го «создаст много проблем для людей».
Владимир Путин
Президент России — о принятии законопроекта о QR-кодах на транспорте:
Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей.
Министр транспорта Виталий Савельев с Путиным согласился, отметив, что любые отклонения, изменения или форс-мажорные обстоятельства должны решаться в пользу граждан. «Мы считаем, что мы этот законопроект доработаем... И все вопросы, которые нам задают граждане, мы должны обсудить и найти решения», — отметил он.
Напомним, накануне законопроект о введении QR-кодов на транспорте в России сняли с рассмотрения Государственной думы. По словам ее председателя Вячеслава Володина, такое решение — результат диалога депутатом с правительством на основе «учета мнений регионов и обращений граждан»: «Опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы».
Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах были внесены на рассмотрение Госдумы 12 ноября. В первом, «О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"», гражданам предлагают посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотвода.
Во втором законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"» говорится о порядке применения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.
Первое чтение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах в России было назначено на 16 декабря. Позже появилась информация о том, что законы Госдума может не успеть принять до конца года. Ранее авиакомпания S7 высказалась по поводу введения QR-кодов при покупке билетов на самолет. Представители перевозчика не поддерживают подобную инициативу. В свою очередь «Аэрофлот» уже начал подготовку к внедрению системы проверки электронных сертификатов о вакцинации.
Позже Минтранс отказался от идеи проверять сертификаты о вакцинации на этапе продажи. Но прививка от коронавируса для перелетов все равно будет нужна — ее наличие будут проверять перед регистрацией на рейс. Кроме того, российские авиакомпании предложили лишать компенсации пассажиров, которые купили самые дешевые невозвратные билеты и при этом не имеют QR-кода о вакцинации к моменту вылета.
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