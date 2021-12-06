Петиция дня: петербуржцы требуют от Беглова разобраться с уборкой снега в городе

Уже сейчас петицию поддержали почти 1 700 горожан.

«За все это время, передвигаясь по дорогам, я не увидел нормальной работы снегоуборочной техники. На улицах наблюдались повсеместные дорожные заторы и аварии. Все трое суток утром и вечером в городе были десятибалльные пробки, чего не было в городе с зимы 2018-2019 года», — написал Холодов под петицией.

Также активист напоминает о двухдневном заторе, который образовался на Московском шоссе. Сотрудники МЧС даже пригнали спецтехнику и установили пункты обогрева для автомобилистов. Холодов приводи в пример Москву, которая также столкнулась с последствиями циклона «Бенедикт», но коммунальщикам из столицы не допустили серьезного коллапса на дорогах из-за снега.

В петиции требуют от Беглова взять под личный контроль уборку снега и провести оценку действий руководителей коммунальных служб города. А также давать обратную связь и держать горожан в курсе достоверной ситуации в городе.

Напомним, в вечера понедельника, 29 ноября, не переставая шел снег и укутал весь город в белое одеяло. Однако не все рады такой погоде: в Петербурге огромные пробки, коммунальщики не успевают чистить дороги, а еще и задерживаются электрички. Показываем последствия ночного снегопада.