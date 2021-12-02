МЧС установило пункты обогрева на Московском шоссе. Водители третьи сутки стоят в пробке

Ситуация на Московском шоссе усугубилась 30 ноября из-за сильного снегопада. Как рассказывали очевидцы, пробки начались еще ранним утром, а 1 декабря горожанам и вовсе пришлось идти пешком вдоль вдоль ряда автомобилей, чтобы попасть на работу. К вечеру того же дня движение в сторону Москвы шло в «плотном» режиме.

Силами АО «Автодор» проводились работы по оплуживанию проезжей части Московского шоссе с одновременным подметанием и обработкой противогололедными материалами. Была задействована снегоуборочная техника. Очистка проводилась одновременно в обоих направлениях на участке от КАД до СПАД.

Сотрудники МЧС установили два пункта обогрева на затрудненном участке — на территории Московская Славянка 17А, напротив ТЦ «Колесо», а также на Московском шоссе, 158, напротив старого пункта ГИБДД. Также там развернули штаб МЧС.