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МЧС установило пункты обогрева на Московском шоссе. Водители третьи сутки стоят в пробке

Сотрудники МЧС установили пункты обогрева на Московском шоссе. Внутри специальных автобусов можно выпить горячего чая и перевести дух водителям, которые уже третьи сутки стоят в пробке.

Ситуация на Московском шоссе усугубилась 30 ноября из-за сильного снегопада. Как рассказывали очевидцы, пробки начались еще ранним утром, а 1 декабря горожанам и вовсе пришлось идти пешком вдоль вдоль ряда автомобилей, чтобы попасть на работу. К вечеру того же дня движение в сторону Москвы шло в «плотном» режиме.

Силами АО «Автодор» проводились работы по оплуживанию проезжей части Московского шоссе с одновременным подметанием и обработкой противогололедными материалами. Была задействована снегоуборочная техника. Очистка проводилась одновременно в обоих направлениях на участке от КАД до СПАД.

Сотрудники МЧС установили два пункта обогрева на затрудненном участке — на территории Московская Славянка 17А, напротив ТЦ «Колесо», а также на Московском шоссе, 158, напротив старого пункта ГИБДД. Также там развернули штаб МЧС.

Скриншот сервиса "Яндекс.Пробки" к утру 2 декабря

Прокуратура Пушкинского района проводит проверку из-за образования пробок на Московском шоссе. «В рамках надзорных полномочий прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере безопасности дорожного движения в деятельности специализированных служб и организаций, обслуживающих указанный участок автомобильной дороги», — заявили в ведомстве.

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