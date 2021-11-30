Задержанные электрички, 10-балльные пробки и заснеженные улицы: показываем последствия ночного снегопада

В Петербург пришла настоящая зима. С вечера понедельника не переставая шел снег и укутал весь город в белое одеяло. Однако не все рады такой погоде: в Петербурге огромные пробки, коммунальщики не успевают чистить дороги, а еще и задерживаются электрички. Показываем последствия ночного снегопада.
Коммунальщики всю ночь и утро пытались бороться с последствиями неожиданно пришедшей зимы. В комитете по благоустройству рассказали, что в ночь на улицы города вышло 965 единиц техники и 460 дворников. К 5 часам утра на улицу вышли 1150 работников ручной уборки и 1100 единиц техники. Также привлекали оборудование для чистки снега и от коммерческих организаций.
Но несмотря на усилия дорожников и коммунальных служб, утром город оказался заметен снегом. Горожане жалуются на неубранные дороги и дворы, а автомобилисты попадали в 10-балльные пробки. На момент написания статьи в городе фиксируются заторы на восемь баллов.
Как сообщает ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в Петербурге за сутки выпала треть месячной нормы осадков за 12 часов — около 16 мм, что составляет почти треть (29%) от месячной нормы ноября.
И выпадет еще столько же. За сутки город может покрыться до 20 сантиметрами снежного покрова. Таким прогнозом поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он также отметил, что снегопады сменятся морозами.
Из-за обилия снега на дорогах во вторник, 30 ноября снизили скоростной режим на КАД до 70 км/ч. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пишет «Форпост».
Но это еще не все «сюрпризы», которые преподносит нам снегопад. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ОЖД, «Ласточка» из Пскова остановилась на путях из-за непогоды. Пассажиры просидели в ней больше часа. Это произошло из-за технического сбоя. Пассажирам выделили автобус, который развез людей от Балтийского вокзала в разные районы города.
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