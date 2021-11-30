Задержанные электрички, 10-балльные пробки и заснеженные улицы: показываем последствия ночного снегопада

Коммунальщики всю ночь и утро пытались бороться с последствиями неожиданно пришедшей зимы. В комитете по благоустройству рассказали, что в ночь на улицы города вышло 965 единиц техники и 460 дворников. К 5 часам утра на улицу вышли 1150 работников ручной уборки и 1100 единиц техники. Также привлекали оборудование для чистки снега и от коммерческих организаций.

Но несмотря на усилия дорожников и коммунальных служб, утром город оказался заметен снегом. Горожане жалуются на неубранные дороги и дворы, а автомобилисты попадали в 10-балльные пробки. На момент написания статьи в городе фиксируются заторы на восемь баллов.