«Дворник-шеринг»: в Петербурге горожанам за уборку улиц от снега будут платить деньги

Первый район, в котором проверят систему, будет Калининский. По задумке, любой желающий сможет помочь убрать улицы, но еще и заработать. Вице-губернатор Анатолий Повелий считает, что за день можно заработать около тысячи рублей. Выдавать вознаграждение будут по формуле «утром работа – вечером деньги».

Любой желающий сможет прийти в районное жилищное агентство и городское ЖК и заключить договор на участие в «дворник-шеринге». Заявления будут принимать также и дистанционно. Власти хотят заранее сформировать команду по уборке снега, и при необходимости привлекать таких сотрудников в особо заснеженные периоды.