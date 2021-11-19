18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Дворник-шеринг»: в Петербурге горожанам за уборку улиц от снега будут платить деньги

В Петербурге во время снегопадов будут привлекать местных жителей. В жилищном комитете рассказали, что запустят программу «дворник-шеринг» уже в этом сезоне, пишет «Фонтанка».

Shutterstock.com

Первый район, в котором проверят систему, будет Калининский. По задумке, любой желающий сможет помочь убрать улицы, но еще и заработать. Вице-губернатор Анатолий Повелий считает, что за день можно заработать около тысячи рублей. Выдавать вознаграждение будут по формуле «утром работа – вечером деньги».

Любой желающий сможет прийти в районное жилищное агентство и городское ЖК и заключить договор на участие в «дворник-шеринге». Заявления будут принимать также и дистанционно. Власти хотят заранее сформировать команду по уборке снега, и при необходимости привлекать таких сотрудников в особо заснеженные периоды.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: