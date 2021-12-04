Станцию метро «Московская» отремонтируют за 763 млн рублей. Вестибюль планируют закрыть почти на год

Напомним, ранее стало известно о том, что петербургский метрополитен планирует в ближайшие годы закрывать по две-три станции одновременно. В обозримом будущем на реконструкцию отправят четыре станции метро: «Чернышевская», «Московская-2», «Удельная» и «Ладожская».

Станцию петербургского метрополитена «Ладожская» планировали закрыть для пассажиров в 2022 году. Однако ее уход на капитальный ремонт отложили до января 2023 года.

Также вестибюль станции метро «Маяковская» в Петербурге планируют открыть для пассажиров 10 декабря. В подземке проводился демонтаж водоотводящей зонты — уже демонтирована мраморная облицовка стен, специалисты снимают с пола гранитное покрытие. «Ушел» и сам Владимир Маяковский — а точнее были демонтированы таблички со словами поэта на пилоне вестибюля. Как это было и какие работы еще проводились можно увидеть в нашем материале.